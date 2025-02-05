Жители Астрахани пожаловались на запах газа после атаки беспилотников

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Запах газа связан с возобновлением работы газоперерабатывающего завода после атаки беспилотников, пояснил губернатор.

Как писал "Кавказский узел", ночью 3 февраля атакам беспилотников подверглись Астраханская, Ростовская и Волгоградская области. В Астраханской области беспилотники пытались атаковать различные объекты, в том числе – топливно-энергетического комплекса, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин. В результате на газоперерабатывающем заводе "Газпрома" произошел пожар и работа предприятия была приостановлена.

Жители Астрахани и Приволжского района стали жаловаться на запах газа на улицах. За полтора часа утром 5 февраля в центр обработки вызовов МЧС региона поступило как минимум 19 таких сообщений, пишет со ссылкой на пресс-службу ведомства "Южная волна".

Запах газа появился в связи с перезапуском установок на Астраханском газоперерабатывающем заводе, подвергшемся атаке беспилотников, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин.

"С утра город накрыло облако природного газа, которому присущ специфический запах, который появляется после обработки (процесс одорирования). Причина запаха газа: запуск в работу установок на АГПЗ. Специалисты проводят восстановительные работы и с утра приступили к запуску производства. Сейчас идет процесс пусконаладки, в том числе запуск факельного горения. Те, кто проезжал мимо Аксарайска, видели эти факелы. Часть из них были потушены в связи с остановкой работы завода", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

По его словам, "во время этого процесса происходит выпуск газа, который после поджигается как и на бытовой газовой плите". "По данным метеослужбы, облако газа смещается в степь. Природный газ не опасен для здоровья на открытом пространстве, в ближайшее время состояние атмосферного воздуха нормализуется. Хочу предупредить астраханцев, в ближайшие дни до выхода завода на плановый режим работы, подобные ситуации возможны", - добавил Бабушкин.

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