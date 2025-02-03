Военные уточнили число сбитых на юге России дронов

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Минувшей ночью в Астраханской, Волгоградской и Ростовской областях обезврежено более 50 беспилотников.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью территории Астраханской, Волгоградской и Ростовской областей подверглись атакам дронов. В Волгоградской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе.

Силы противовоздушной обороны минувшей ночью обезвредили 27 дронов над территорией Ростовской области, 25 беспилотников над территорией Волгоградской области и семь – над территорией Астраханской области, сообщило сегодня в своем телеграм-канале Минобороны.

Напомним, регионы юга России регулярно подвергаются атакам дронов. Так, 2 февраля в Миллеровском районе Ростовской области был обезврежен один беспилотник, 31 января на нефтезаводе в Волгоградской области произошел пожар в результате атаки дрона, 31 декабря в Астраханской области был сбит один беспилотник.

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