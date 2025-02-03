Пожар на нефтезаводе в Волгоградской области произошел после атаки дрона

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Несколько возгораний на нефтеперерабатывающем заводе произошли из-за падения обломков беспилотника.

Как информировал "Кавказский узел", минувшей ночью атакам беспилотников подверглись Ростовская, Волгоградская и Астраханская области.

Минувшей ночью в Волгоградской области в результате падения обломков беспилотника произошли локальные возгорания на территории нефтеперерабатывающего завода. Также наблюдались кратковременные перепады напряжения в электросети, сообщила сегодня в своем телеграм-канале администрация региона.

Подробностей о пожаре на НПЗ не приведено. Администрация области уточнила, что в Волгоград и прилегающие муниципалитеты электричество подается в штатном режиме.

"Кавказский узел" также писал, что после начала военной операции на Украине Волгоградская область регулярно подвергается атакам дронов. Так, 31 января после авиаудара в Волгоградской области был госпитализирован рабочий нефтезавода, а 15 января в промзоне Красноармейского завода на НПЗ компании "Лукойл" произошел пожар.

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