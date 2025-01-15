В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар произошел в промзоне Красноармейского завода на нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл».

Инцидент произошел в ночь на сегодня, 15 января.

Жители Красноармейского района сообщили, что пожар начался около четырех часов утра, пишет издание "Высота 102".

Над заводом поднялись столбы яркого пламени, а в небо уходит густой столб черного дыма, информирует V1.

В оперативных службах города факт пожара на НПЗ изданию подтвердили, уточнив, что он был вызван внутренними причинами, а не внешним воздействием. "На заводе загорелась установка № 18 и два теплообменника. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате нештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним воздействием", - приводит слова сотрудника экстренных служб издание.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 9 июля на нефтебазе в Калаче-на-Дону и на подстанции во Фролово возникли пожары после падения обломков беспилотников, атаковавших территорию Волгоградской области.

В ночь на 3 февраля на территории Волгоградского НПЗ также произошел пожар после того, как там упал беспилотник.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.