RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
09:40, 15 января 2025

В Волгограде произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Пожар произошел в промзоне Красноармейского завода на нефтеперерабатывающем заводе компании «Лукойл».

Инцидент произошел в ночь на сегодня, 15 января.

Жители Красноармейского района сообщили, что пожар начался около четырех часов утра, пишет издание "Высота 102".

Над заводом поднялись столбы яркого пламени, а в небо уходит густой столб черного дыма, информирует V1.

В оперативных службах города факт пожара на НПЗ изданию подтвердили, уточнив, что он был вызван внутренними причинами, а не внешним воздействием. "На заводе загорелась установка № 18 и два теплообменника. Погибших и пострадавших в результате инцидента нет, точные причины пожара устанавливаются, однако уже сейчас известно, что пожар возник в результате нештатной ситуации, никак не связанной с каким-либо внешним воздействием", - приводит слова сотрудника экстренных служб издание.

"Кавказский узел" ранее сообщал, что 9 июля на нефтебазе в Калаче-на-Дону и на подстанции во Фролово возникли пожары после падения обломков беспилотников, атаковавших территорию Волгоградской области.

В ночь на 3 февраля на территории Волгоградского НПЗ также произошел пожар после того, как там упал беспилотник.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Установите наше мобильное приложение для IOS. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Смотрите видео "Кавказского узла" в YouTube и оставайтесь на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
07:47, 15 января 2025
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
23:41, 14 января 2025
Армения и США подписали договоренность о стратегическом партнерстве
19:09, 14 января 2025
Контрактник со Ставрополья убит в военной операции
13:15, 14 января 2025
3
 Лидеры ичкерийского формирования заочно осуждены в России
11:24, 14 января 2025
Первый в России приговор об угрозе безопасности дорожного движения вынесен в Каспийске
07:46, 14 января 2025
Трое бойцов с Кубани убиты в СВО
Все события дня
Новости
07:47, 15 января 2025
Военнослужащий из Камышина убит на Украине
Российские военнослужащие на Украине. Фото: Mil.ru
08:41, 14 января 2025
Власти признали убитыми на Украине 5650 бойцов с юга России
Цвет воды в квартире у одного из жителей Котово. Стоп-кадр видео из Telegram-канала "Котовский разворот" от 11.01.25, https://t.me/kotovorazvorot/2775.
20:45, 13 января 2025
Жители Котово пожаловались на качество воды
Василий Герасимов. Фото: Герман Шахабов
08:42, 13 января 2025
Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО
Орден Мужества. Фото: Минобороны России
11:19, 12 января 2025
Контрактник из Волгоградской области убит на Украине
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
11:12, 18 декабря 2024
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
11:49, 16 декабря 2024
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
17:55, 20 августа 2020
BERG...man Tbilisi
74
Состояние Алексея Навального. Резонанс и вангование вокруг произошедшего. Ваше мнение?
Все блоги
Справочник
Графити одного из участников акции #ultCtlf& Ajnjhttps://t.me/helpseda/107?single Похищение Седы Сулеймановой

Боец в зоне специальной военной операции на Краснолиманском направлении , фото: пресс-служба Минобороны РФ. https://structure.mil.ru/ Статистика СВО: для юга России потери растут

Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Блогеры
Фото
15:49, 29 августа 2024
BERG...man Tbilisi
48
Кто допустил нелегальную миграцию, должны идти сообщниками по каждому делу: Аксёнов. О ком речь?
Фото
07:14, 24 августа 2024
BERG...man Tbilisi
30
Захват заложников "дружбойнародов", без национальности и религии и риторические вопросы, "царю"?
Фото
16:41, 16 мая 2021
BERG...man Tbilisi
31
Сочи в еврокубках! Пента-трик Дзюбы. Боевая ничья Ахмата. Итоговая таблица РПЛ
Фото
12:53, 6 апреля 2021
BERG...man Tbilisi
50
Дамба через Каспий? Манилов вновь вздрогнул от удивления
Фото
07:58, 23 марта 2021
Ветер с Апшерона
15
Наши предки в прежнем времени были не так красивы, как мы представляем
Аналитика
10:49, 3 января 2025
4 человека погибли и 1 ранен в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2024 года
10:47, 2 января 2025
В декабре 2024 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе жертв зафиксировано не было
Темы дня
Гурам Мурванидзе. Скриншот фото Tbilisi Life от 13.01.24, https://t.me/Tbilisi_life/35825.
14 января 2025, 21:01
Оператор "Батумелеби" арестован на восемь суток

Наталья Федоренко. Фото корреспондента "Кавказского узла"
14 января 2025, 18:19
Апелляционный суд освободил адвоката Федоренко от наказания

Водовоз в Карабулаке. Фото: https://fortanga.org/2024/12/vodnyj-apokalipsis-v-karabulake-gorod-na-neskolko-dnej-ostalsya-bez-vody-iz-za-proryva-trub/
14 января 2025, 14:13
Карабулакцы указали властям на нерешенную проблему с водоснабжением

Участница акции с дымовой шашкой. 6 декабря 2024 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"
14 января 2025, 11:50
Правозащитники призвали немедленно освободить задержанных грузинских демонстрантов

Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Участник СВО обратился к Бастрыкину по делу Федоренко #shorts
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Рождество в Тбилиси: протест и праздник
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
Тбилиси: силовики отпраздновали инаугурацию жесткими задержаниями
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
В Баку доставлены тела погибших пассажиров рейса AZAL
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Шесть женщин отправились на СВО из дагестанской тюрьмы
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Крушение самолета Баку-Грозный: версии трагедии
Показать больше