Пожар произошел на Волгоградском НПЗ после падения беспилотника

03 февраля 2024, 08:20

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На территории Волгоградского нефтеперерабатывающего завода произошел пожар после того как на нее упал беспилотник, сообщил губернатор. В Минобороны уточнили, что минувшей ночью всего было сбито семь беспилотников, в том числе в Волгоградской области и Ростовской области.

По словам губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова, сегодня ночью силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в Калачевском районе и в районе Заканалья.

"В результате последствий падения сбитого БПЛА возникло возгорание на Волгоградском НПЗ. Пожарно-спасательные силы оперативно приступили к работе – пожар оперативно локализован, открытое горение ликвидировано. Жертв нет", – привела сегодня слова Бочарова в своем телеграм-канале пресс-служба администрации Волгоградской области.

Пожар произошел в Красноармейском районе Волгограде в 04.42 мск, его площадь составила 300 квадратных метров, горели нефтепродукты, привело сегодня РИА "Новости" сообщение управления МЧС по Волгоградской области.

Сегодня ночью над территорией Ростовской области сбит беспилотник, жертв и разрушений нет, отчитался в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Средства ПВО перехватили и уничтожили семь беспилотников над территорией Белгородской, Волгоградской и Ростовской областей, привел сегодня ТАСС сообщение Минобороны.

"Кавказский узел" также писал, что в регионах юга России после начала военной операции на Украине периодически происходят инциденты с летающими объектами. Так, 21 ноября 2023 года системы ПВО сбили беспилотник в Ростовской области. Губернатор Ростовской области уточнил, что цель поражена в Каменском районе.

31 мая 202 года на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода упал беспилотник. Инцидент с падением беспилотника на НПЗ стал вторым за сутки в крае: ранее на Афипском нефтеперерабатывающем заводе загорелась установка по перегонке мазута. По предварительным данным, пожар произошел из-за прилета беспилотника, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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