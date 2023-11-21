Беспилотник сбит в Ростовской области

21 ноября 2023, 14:36

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Системы ПВО сбили беспилотник в Ростовской области, сообщило сегодня Минобороны России. Губернатор Ростовской области уточнил, что цель поражена в Каменском районе.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября несколько обломков "сбитой воздушной цели" упали в Первомайском районе Ростова-на-Дону, "нанеся повреждения имуществу", сообщил губернатор Василий Голубев. Над городом был сбит беспилотник, его обломки попали на крыши 18 частных домов, незначительные повреждения получили крыши шести домов и один автомобиль, уточнил мэр Алексей Логвиненко. Падение в Ростове-на-Дону обломков сбитого беспилотника напугало местных жителей, ведь обломки могли упасть на людей, заявили пользователи Telegram. Ростовчане попросили губернатора ответить, почему дрон не был сбит на подлете к городу. 2 ноября Голубев отчитался, что системы ПВО две цели в воздухе, на земле разрушений нет,.

21 октября жители Ростова-на-Дону также рассказали, что громкие взрывы были слышны в нескольких микрорайонах, от них дрожали оконные стекла и сработала автосигнализация. Василий Голубев объяснил эти взрывы работой противовоздушной обороны и сообщил об уничтожении военными воздушной цели. Аналогичное объяснение дал губернатор и взрывам, встревожившим горожан 23 и 24 октября.

Российские средства ПВО сбили беспилотник над территорией Ростовской области, сообщила пресс-служба Минобороны России. По данным ведомства, дрон самолетного типа намеревался совершить "террористическую атаку" "по объектам на территории Российской Федерации".

Средства ПВО уничтожили воздушный объект, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Средства противоздушной обороны отработали по воздушной цели в Каменском районе. Цель уничтожена. Последствия на земле уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, 9 ноября 2022 года пользователи Telegram сообщили губернатору Ростовской области, что не услышали звуков сирен, проверку которых проводило региональное управление МЧС. Они выразили обеспокоенность, что не услышат сирен и в случае реальной угрозы. Власти подтвердили наличие проблемы с сиренами.

В сентябре того же года областное управление МЧС опубликовало на своем сайте памятку "Как вести себя при обстреле". И в управлении МЧС, и в правительстве региона сообщили "Кавказскому узлу", что не планируют распространять памятку в печатном виде.

В Ростовской области после начала военной операции на Украине неоднократно происходили инциденты с летающими объектами. Так, 19 октября силами противовоздушной обороны в Ростовской области был сбит летающий объект. 20 августа два беспилотника были нейтрализованы средствами радиоэлектронной борьбы.

15 августа в Миллерово были слышны выстрелы и взрывы. Власти объяснили, что военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ высказали недоверие этой версии.

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