Власти объяснили звуки взрывов в Ростовской области военными учениями

15 августа 2023, 12:11

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Сегодня утром в городе Миллерово в Ростовской области были слышны взрывы и выстрелы, так как военные отрабатывали отражение атаки беспилотников на аэродром, заявили власти. Местные жители в комментариях в соцсети в ответ на эти объяснения высказали недоверие.

Жители города Миллерово в Ростовской области сегодня проснулись утром от взрывов и выстрелов.

Позже власти пояснили, что военные проводили учения, передал паблик "Пятиый канал" в соцсети "ВКонтакте".

Эти сведения подтвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "По громким звукам в районе Миллерово сегодня ранним утром. В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА с использованием учебной мишени, из стрелкового оружия", – пояснил он в своем Telegram-канале.

Никаких чрезвычайных ситуаций на территории города не произошло, заявила также на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Миллеровского района.

Местные жители восприняли пояснения властей с недоверием. "А ракета тоже учебная летела?" – спросил в комментариях Алексей Ищенко.

"Ночью два взрыва были, их уже ни с чем не спутаешь", – отметила Елена Николаевна.

Пост о взрывах в Миллеров был также сегодня опубликован в паблике Ростов Главный – новости Ростова-на-Дону", на который подписаны более 701 тысячи пользователей. На 12.10 мск эта запись набрала 16 просмотров и четыре комментария.

"За пацанов нас держите, дяди?" – сыронизировал Дмитрий Иванов.

"В "сверхзвук" уже не верят, теперь учения", – заявил Виталий Викторович.

"Кавказский узел" также писал, что ранее власти Ростовской области неоднократно объясняли громкие звуки, похожие на звук взрыва тем, что это звук от перехода истребителя на сверхзвуковую скорость. Так, 21 июня жителей трех городов Ростовской области напугал звук взрыва в небе. Власти объяснили, что причиной был пролетевший на сверхзвуковой скорости самолет.

Напомним, в Ростовской области с февраля 2022 года неоднократно происходили инциденты с дронами и боеприпасами. Кроме того в июне 2022 года и в начале мая 2023 года на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе произошли взрывы, которые были связаны с атаками беспилотников. 26 мая Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете, а 30 июля сообщил о падении беспилотника под Таганрогом.

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