30 июля 2023, 22:26

Голубев сообщил о падении беспилотника под Таганрогом

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Беспилотник упал в хуторе Дарагановка. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля в центре Таганрога у кафе "Чехов сад" взорвалась ракета. Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Пострадали, по уточненным данным, 22 человека. По данным Минобороны, ракета была запущена украинскими военными и сбита российской ПВО.

Кровля частного дома повреждена в результате падения неустановленного беспилотника в хуторе Дарагановка вблизи Таганрога Ростовской области, сообщил сегодня в своем телеграм-канале губернатор региона Василий Голубев.

"В хуторе Дарагановка Неклиновского района упал беспилотный летательный аппарат. В результате повреждена кровля частного домовладения и автомобиль. Бригада скорой медпомощи выехала на место, но пострадавших пока не зафиксировано", - написал Голубев в 22.02 мск.

Он добавил, что принадлежность БПЛА устанавливается.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля системы ПВО сбили ракету в Азовском районе. Минобороны заявило, что взрыв произошел в безлюдном месте. В этот же день после падения и взрыва ракеты в Тацинском районе Ростовской области в поле произошел пожар.

20 июля жителей трех городов Ростовской области напугал звук взрыва в небе. Власти объяснили, что причиной был пролетевший на сверхзвуковой скорости самолет.

Напомним, с февраля 2022 года на Дону неоднократно происходили инциденты с дронами и боеприпасами. Дважды в течение последнего года -  в июне 2022 года и в начале мая 2023 года - взрывы, которые связывались с атаками беспилотников, произошли на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе. 26 мая губернатор области Василий Голубев отчитался о сбитой войсками ПВО украинской ракете.

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Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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