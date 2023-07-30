30 июля 2023, 14:08

Число пострадавших при взрыве в Таганроге выросло до 22

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Помощь врачей после взрыва в центре Таганрога потребовалась 22 пострадавшим, девять из них остаются в больнице, сообщил сегодня представитель властей.

Как писал "Кавказский узел", 28 июля при взрыве в центре Таганрога были ранены 16 человек, 10 из них были госпитализированы.

Взрыв произошел в центре Таганрога у кафе "Чехов сад". Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея. Причиной взрыва стали осколки ракеты, запущенной с украинской стороны и сбитой российскими военными, заявило Минобороны.

Число пострадавших в результате взрыва в Таганроге увеличилось с 16 до 22 человек. Среди них есть ребёнок, который получил ушибы при падении с велосипеда, сообщил замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области Сергей Тюрин.

По его словам, в больнице остаются девять человек в состоянии средней степени тяжести. Разбор завалов в Таганроге продолжается, пишет сегодня donnews.ru.

По информации Сергея Тюрина, девять пострадавших подали заявления на выплаты «единовременного пособия при утрате здоровья в результате ЧС». "Еще 18 человек написали заявления на единовременную выплату материальной помощи и на оказание помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. Работа по приему заявлений продолжается", - приводит сегодня его слова 161.ru.

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Примечание:

"В Тацинском районе взорвалась ракета", "Следы тротила обнаружены в следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном судне", "Мужчина взорвал гранату в ростовской многоэтажке".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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