Количество пострадавших в результате взрыва в Таганроге возросло до 16

29 июля 2023, 11:17

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Число пострадавших в результате взрыва в Таганроге увеличилось до 16 человек, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля при взрыве в центре Таганрога ранения получили 15 человек, девять из них были госпитализированы. Одна из пострадавших была прооперирована. Причиной взрыва стали осколки ракеты, сбитой российскими военными.

Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести – девять, а также один – тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Пострадавшие получат выплаты, до окончания разбора завалов на месте дежурят врачи, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля системы ПВО сбили ракету в Азовском районе. Минобороны заявило, что взрыв произошел в безлюдном месте.

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