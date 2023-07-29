На месте взрыва в Таганроге. Фото: пресс-служба губернатора Ростовской области

29 июля 2023, 11:17

Количество пострадавших в результате взрыва в Таганроге возросло до 16

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Число пострадавших в результате взрыва в Таганроге увеличилось до 16 человек, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Как сообщал "Кавказский узел", 28 июля при взрыве в центре Таганрога ранения получили 15 человек, девять из них были госпитализированы. Одна из пострадавших была прооперирована. Причиной взрыва стали осколки ракеты, сбитой российскими военными.

Число пострадавших при взрыве в Таганроге увеличилось, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Всего в медучреждения обратились 16 человек. Из них 10 были госпитализированы, в том числе в состоянии средней тяжести – девять, а также один – тяжелый, который находится в послеоперационной палате. Утром один человек выписан", – написал он сегодня в своем Telegram-канале.

Пострадавшие получат выплаты, до окончания разбора завалов на месте дежурят врачи, добавил губернатор.

"Кавказский узел" также писал, что 28 июля системы ПВО сбили ракету в Азовском районе. Минобороны заявило, что взрыв произошел в безлюдном месте.

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Примечание:

"Следы тротила обнаружены в следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном судне", "Мужчина взорвал гранату в ростовской многоэтажке", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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