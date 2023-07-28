Прооперирована одна из пострадавших при взрыве в Таганроге

28 июля 2023, 19:54

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После падения осколков ракеты в Таганроге в больницы доставлены 12 человек, госпитализированы девять из них, одной пострадавшей проведена операция, сообщил губернатор Ростовской области. О решении объявить режим чрезвычайной ситуации на месте взрыва заявил мэр Таганрога.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве в центре Таганрога ранения получили 15 человек, девять из них госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести, сообщил губернатор Ростовской области. Причиной взрыва стали осколки ракеты, сбитой российскими военными, заявило Минобороны России.

В медучреждения Таганрога после падения обломков ракеты в центре города доставлено 12 человек, сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Из них двое от госпитализации отказались, девять человек госпитализировано, еще одного обследуют медики. Одна из госпитализированных - с черепно-мозговой травмой, проведена операция", - написал он в своем Telegram-канале.

Первое, что необходимо сделать — оказать медицинскую и психологическую пострадавшим и организовать работу по обследованию рухнувшего здания, заявил сегодня мэр Таганрога Андрей Фатеев. "На месте случившегося работают все экстренные службы. В администрации города провёл оперативный штаб. В районе происшествия будет введён режим чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Системы ПВО сбили ракету в Азовском районе, сообщил сегодня губернатор Ростовской области. Минобороны заявило, что взрыв произошел в безлюдном месте.

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