Ракета сбита в Азовском районе

28 июля 2023, 18:10

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Системы ПВО сбили ракету в Азовском районе, сообщил губернатор Ростовской области. Минобороны заявило, что взрыв произошел в безлюдном месте.

Как писал "Кавказский узел", при взрыве в центре Таганрога ранения получили 15 человек, девять из них госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести, сообщил губернатор Ростовской области. Причиной взрыва стали осколки ракеты, сбитой российскими военными, заявило Минобороны России.

Системы ПВО сбили ракету в Азовском районе, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты - на этот раз в Азовском районе. Последствия уточняются", - написал он в своем Telegram-канале.

Около 17.15 мск российскими средствами ПВО переоборудованной в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200 была перехвачена в районе города Азов Ростовской области. Обломки сбитой ракеты упали в безлюдной местности, сообщило сегодня Минобороны России в своем Telegram-канале.

Взрыв прозвучал за пределами Азова, сообщил глава города Владимир Ращупкин. "На территории города никаких чрезвычайных ситуаций не произошло. Источник звука, похожего на взрывы, находился за пределами города. Все службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме", - написал он в своем Telegram-канале.

Telegram-канал Mash опубликовал видео взрыва в Азовском районе, как следует из ролика, взрыв произошел на удалении от домов, в месте, где нет застройки. "Кавказский узел" не может подтвердить дату и место съемки этого видео.

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