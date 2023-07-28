На месте происшествия в Таганроге. 28 июля 2023 г. Фото: https://t.me/taganrogadmin/3206

28 июля 2023, 17:42

Минобороны назвало причиной взрыва в Таганроге осколки украинской ракеты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

При взрыве в Таганроге ранения получили 15 человек, девять из них госпитализированы в состоянии средней и легкой тяжести, сообщил губернатор Ростовской области. Причиной взрыва стали осколки ракеты, сбитой российскими военными, заявило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", в Таганроге прозвучал сильный взрыв, источники в экстренных службах сообщили о 12 пострадавших.

Взрыв произошел в центре Таганрога по адресу переулок Лермонтовский, 22, у кафе "Чехов сад" "Взорвалась предположительно ракета", - сообщил сегодня губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Минобороны России подтвердило эту версию, заявив, что удар по  жилой инфраструктуре произведен с украинской стороны переоборудованной  в ударный вариант зенитной ракетой комплекса ПВО С-200 . "Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой украинской ракеты упали на территории Таганрога", - говорится в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале ведомства. 

15 человек обратились за медицинской помощью после прозвучавшего сегодня взрыва в Таганроге, у всех легкие травмы от осколков, написал Голубев в своем Telegram-канале.

По его словам, погибших в результате взрыва нет. "В медучреждения доставлены девять человек, состояние которых медики оценивают как средней и легкой степени тяжести", - сообщил он.

Основной удар пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, сообщил губернатор. "Разрушена стена музея, кровля, гаражи и хозпостройки. Выбило рамы в окнах и балконах соседнего трехэтажного многоквартирного  дома", - отметил он.

По предварительным данным, людей под завалами разрушенного здания нет, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на экстренные службы. 

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Примечание:

"Взрывы в Ростовской области власти объяснили работой ПВО", "Голубев назвал постановочным поведение ростовчан в день мятежа "Вагнера"", "В Тацинском районе взорвалась ракета".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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