28 июля 2023, 16:47

Двенадцать человек пострадали при взрыве в Таганроге

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В Таганроге прогремел взрыв, разрушено одно из зданий, следует из видео с места событий. При взрыве пострадали двенадцать человек, под завалами здания могут быть люди, сообщил источник в экстренных службах.

Мощный взрыв прозвучал сегодня в Таганроге. На видео из центра города, которой опубликовал Telegram-канал Mash, виден высокий столб темно-серого дыма. Местные жители наблюдают за случившимся.

"Блокнот Таганрог" опубликовал видео с места взрыва. Как следует из видео, одно из зданий разрушено, во втором выбиты стекла, между ними находится воронка.

При взрыве в кафе Таганрога пострадало 12 человек, под завалами разрушенного здания могут быть люди, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. 

Мэрия города, губернатор Ростовской области и управления МВД и МЧС по Ростовской области  к 16.30 мск не сообщали о случившемся и о причинах взрыва.

"Кавказский узел" писал, что  20 июля жителей трех городов Ростовской области напугал звук взрыва в небе. Власти объяснили, что причиной был пролетевший на сверхзвуковой скорости самолет. Сегодня стало известно, что после падения и взрыва ракеты в Тацинском районе Ростовской области в поле произошел пожар.

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Примечание:

"Следы тротила обнаружены в следовавшем в Ростов-на-Дону иностранном судне", "Мужчина взорвал гранату в ростовской многоэтажке", "Автобусное сообщение возобновлено из Ростовской области в Крым".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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