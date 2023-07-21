Власти объяснили звук взрыва в Ростовской области полетом самолета

21 июля 2023, 09:15

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Жителей трех городов Ростовской области напугал звук взрыва в небе. Власти объяснили, что причиной был пролетевший на сверхзвуковой скорости самолет.

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июля жителей Адыгеи напугал звук взрыва. Хлопок, который был слышен в Майкопе, прозвучал с территории аэродрома и не несет опасности для людей, заявил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов. Пользователи Telegram усомнились в достоверности его слов, отметив, что звук был слышен в разных районах республики.

Жители Гуково, Новошахтинска и Шахт сообщили в соцсети о мощном хлопке в небе. Сообщения появились в сообществе «Шахты ру» в сети «ВКонтакте». О звуках, напоминающих взрыв, сообщают и жители соседних городов: Гуково и Новошахтинска.

«На Артеме было слышно очень хорошо. На самолет не похоже, потому что хлопка была два: первый громкий и через мгновение менее сильный», - написал Дончанин. «Муж из Новошахтинска ехал. Говорит, думал, что кто-то в него сзади въехал — такая волна шла», - поделилась еще одна подписчица.

Причиной всему пролетевший на сверхзвуке самолет, заявил глава Гуковской администрации Евгений Гриненко. "Это подтверждается соответствующими службами, обеспечивающими нашу с вами безопасность. Это же, думаю, подтвердят жители, кто смог увидеть самолет в небе. Прошу сохранять спокойствие, не верить слухам и не сомневаться в информации официальных источников", — заявил Гриненко, слова которого приводит издание "Блокнот.Ростов"

Напомним, с февраля 2022 года в Ростовской области неоднократно происходили инциденты с дронами и боеприпасами. Дважды в течение последнего года - в июне 2022 года и в начале мая 2023 года - взрывы, которые связывались с атаками беспилотников, произошли на территории Новошахтинского завода нефтепродуктов в Красносулинском районе. 26 мая губернатор Ростовской области Василий Голубев рапортовал о сбитой войсками ПВО украинской ракете.

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