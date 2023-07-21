Мэр Майкопа успокоил напуганных громким звуком жителей

21 июля 2023, 00:22

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Хлопок, который был слышен в Майкопе, прозвучал с территории аэродрома и не несет опасности для людей, заявил мэр Майкопа Геннадий Митрофанов. Пользователи Telegram усомнились в достоверности его слов, отметив, что звук был слышен в разных районах республики.

Как писал "Кавказский узел", 28 февраля глава Айрюмовского сельского поселения Олег Коваленко сообщил в экстренные службы, что ночью произошел взрыв около поселка Новый. По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, упал неустановленный летательный аппарат.

Причиной громкого звука, который прозвучал в Адыгее, стал самолет, сообщил 20 июля мэр Майкопа Геннадий Митрофанов в своем Telegram-канале. "В разных микрорайонах столицы Адыгеи был слышен громкий хлопок. По информации экстренных служб, звук связан с маневрированием самолётов на территории аэродрома. Никакой опасности для людей нет, обстановка спокойная и контролируемая", - отметил он.

В Telegram-канале мэра, на который подписаны 1295 человек, к 00.10 21 июля запись набрала 26 комментариев.Пользователи Telegram отметили, что звук был очень громким и слышен в разных частях республики. "В Табачном сигнализация сработала, не верю", - прокомментировала lana lana. "В станице Кужорской тоже слышно было, причем очень даже хорошо", - написал Ваня. "Станица Ханская тоже было очень хорошо слышно. В доме люстра шаталась", - отметила Romanova Vera.

Объяснения мэра перепостил Telegram-канал "ЧП Майкоп/Адыгея/Новости", у которого насчитывается 16 127 подписчиков, запись набрала к 00.10 мск 21 июля 266 комментариев.

"Я в этот момент в центре была, сидела в машине, звук был такой страшный, как будто взорвалось что-то, и потом что-то похоже на свист, очень испугалась. Может, в Гиагинской, либо совсем рядом, но точно не в Майкопе", - прокомментировала Инна. "Я из Гиагинской. У сына в комнате занавески от хлопка взлетели", - написала Легиона. "Тоже из Гиагинской, навес и окна аж затрещали", - поддержала naomi. "Правду никто не скажет, сейчас начнут придумывать, учения и всё такое. А на самом деле это очень страшно, и не смешно" - отметила Оксана Т. "Кошехабльский район. Тоже услышали", - сообщила Елена. "Какие такие маневры? Сказки можно рассказать тем, кто к самолетам никакого отношения не имеет", - возмутилась Elena Ustyan.

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