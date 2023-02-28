Глава Адыгеи сообщил о падении "неустановленного летательного аппарата"

28 февраля 2023, 10:54

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Глава Айрюмовского сельского поселения Олег Коваленко сообщил в экстренные службы, что минувшей ночью произошел взрыв около поселка Новый. По данным главы Адыгеи Мурата Кумпилова, упал неустановленный летательный аппарат.

По данным источников, с сообщением о взрыве в экстренные службы обратился глава Айрюмовского сельского поселения Олег Коваленко. Он рассказал, что в два часа ночи в районе посёлка Новый слышал взрыв.

Недалеко от поселка в поле сотрудники МЧС обнаружили две воронки диаметром около двух метров и глубиной около 50 сантиметров. Рядом они нашли обломки неустановленного летательного объекта, переда сегодня Telegram-канал "Astra".

Сведения о том, что в поселке Новый в Гиагинском районе минувшей ночью упал летающий объект подтвердил глава Адыгеи Мурат Кумпилов. "На месте работает следственно-оперативная группа. Самое главное – нет жертв и пострадавших. Есть незначительное разрушение хозяйственной постройки животноводческой фермы", – написал Кумпилов в своем Telegram-канале.

"Прошу сохранять спокойствие. Вопросы обеспечения безопасности жителей республики держу на личном контроле", – добавил он.

"Кавказский узел" также писал, что в регионах Южного федерального округа (ЮФО) после начала спецоперации на Украине неоднократно происходили инциденты с падением самолетов и фрагментов других летающих объектов. Так, 31 декабря 2022 года при падении металлических обломков неустановленного происхождения были повреждены два жилых дома в рабочем поселке Линево Волгоградской области, люди не пострадали.

30 декабря глава Ильменского сельского поселения Руднянского района сообщил, что в поле около сельского поселения обнаружены обломки неизвестного объекта, которые, предположительно, упали с неба. Жертв и разрушений нет, отметил чиновник. В администрации Волгоградской области отчитались, что с инцидентом разбираются военные.

Ранее, 17 октября 2022 года, в Краснодарском крае упал самолет Су-34 около девятиэтажного жилого дома. Инцидент произошел в Ейске, на углу улиц Коммунистическая и Красная. Погибли 15 человек, ранения получили 43.

Также 7 апреля 2022 года стало известно, что часть стены жилого дома в хуторе Фролов Обливского района Ростовской области оказалась разрушена после того, как на нее упала авиационная ракета. После падения боезаряд не сдетонировал, а ракету уничтожили прибывшие саперы.

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