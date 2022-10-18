18 октября 2022, 07:19

Число погибших при крушении Су-34 в Ейске возросло до 13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

При крушении бомбардировщика Су-34 в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей, сообщили в Минздраве. Спасатели завершили разбор завалов.

Как сообщал "Кавказский узел", вечером 17 октября в Ейске упал бомбардировщик Су-34 около девятиэтажного жилого дома в Ейске, пожар охватил несколько подъездов. Минувшей ночью глава министерства здравоохранения России Михаил Мурашко уточнил, что при крушении самолета погибли три человека. В МЧС отметили, что пожар возник из-за разлива горючего.

В результате падения бомбардировщика Су-34 в Ейске погибли 13 человек, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

"По состоянию на 06.00 [мск] 18 октября в результате крушения 13 человек погибли, в том числе трое детей. 19 получили ранения, четверо из них благополучно доставлены на лечение в Краснодарскую краевую больницу, остальные продолжают получать лечение в больнице Ейска", – привел слова Кузнецова "Интерфакс".

Он добавил, что оказание помощи пострадавшим находится на личном контроле министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

Сведения, что в Ейске в результате крушения самолета погибли 13 человек, подтвердили в МЧС. В ведомстве также уточнили, что спасатели завершили разбор завалов, всего спасены 68 человек, более 360 эвакуированы, передало сегодня РИА "Новости".

Напомним, после крушения Су-34 в Ейске в многоэтажном доме были обрушены перекрытия с девятого по пятый этажи. Жильцы дома были эвакуированы в три пункта временного размещения. По данным Минобороны, Су-34 потерпел крушение при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома, летчики катапультировались.

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Примечание:

"Власти Кубани потребовали подготовить подвалы зданий к функции укрытий", "Военный самолет упал около жилого дома в Ейске", "Жилой дом загорелся после падения беспилотника в Таганроге".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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