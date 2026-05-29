Кавказский узел

20:45, 29 мая 2026

Александр Нестеренко отверг обвинения в превышении полномочий

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Бывший вице-губернатор Краснодарского края Александр Нестеренко, обвиняемый по делу о превышении должностных полномочий при капитальном ремонте школ в Херсонской области, заявил в суде, что не причинял материального ущерба.

Как писал "Кавказский узел", в середине мая Ленинский районный суд Краснодара отказал защите бывшего вице-губернатора Кубани Александра Нестеренко в освобождении из-под домашнего ареста под подписку о невыезде. 

Александр Нестеренко был арестован в мае 2025 года. Днем ранее он был уволен из-за "отсутствия результатов" работы в строительной сфере. В июне суд перевел его под домашний арест. В начале мая 2026 года его дело поступило на рассмотрение суда. Ранее чиновник обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями, позже следствие переквалифицировало обвинение на три эпизода превышения должностных полномочий.

По данным гособвинения, уголовное дело связано с тремя эпизодами капитального ремонта трех школ и спортивной площадки в городе Геническ Херсонской области в 2024 году, в тот период он был руководителем Главного управления строительства Краснодарского края. Контракты на ремонт четырех объектов были заключены с АО "Региональная строительная компания", а деньги на выполнение работ выделялись из бюджета Краснодарского края, сообщил сегодня "Коммерсант".

Представитель гособвинения на заседании суда сегодня заявил, что Нестеренко подписывал акты приемки выполненных работ, содержащие заведомо ложные сведения о завершении ремонтных работ на объектах, в расходных документах стоимость была фиктивно завышена. Тем самым, отметил гособвинитель, Нестеренко допускал нарушение строительного контроля и технического надзора работ по капитальному ремонту объектов, а также рационального использования имущества, информирует РИА "Новости".

Свидетели по делу подтвердили многочисленные нарушения выполнения работ, выявленные при посещении объектов в марте 2024 года. Так, было зафиксировано несоответствие закупленных и заявленных в смете строительных материалов, также были замечания по канализации, отоплению и электрике в ремонтируемых школах. При этом свидетели признали, что к моменту завершения капитального ремонта объектов в сентябре 2024 года все нарушения были устранены. Один из свидетелей также отметил, что стоимость работ по контракту изначально была завышена.

В свою защиту Нестеренко заявил, что в подписанных им актах была указана лишь часть выполненных работ, а также не было сведений о стоимости работ, которые фактически не выполнены, не включено фиктивное удорожание стоимости работ. "Вину не признаю, мною не был причинен материальный ущерб", - заявил Нестеренко в зале суда.

Обвинения связаны с деятельностью Нестеренко по предыдущему месту работы в "Главном управлении строительства Краснодарского края" - в 2023-2024 годах под руководством Сергея Власова, занимавшего в тот период пост вице-губернатора. Ущерб от действий Нестеренко, по информации источника, оценивался в более чем 130 миллионов рублей, уточняет агентство.

На время процесса бывший вице-губернатор Кубани находится под домашним арестом. Слушания по делу продолжатся 5 июня.

"Кавказский узел" также писал, что в зоне военной операции пропал без вести бывший вице-губернатор Кубани Сергей Власов, пять месяцев назад приговоренный к 11 годам колонии строгого режима за получении взятки. Источник отметил, что 5 мая он "отправился на свой первый штурм и не вернулся".

Жители приграничного Гориса о мире с Азербайджаном
Шествие в Нальчике: память о Кавказской войне
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
