Убийство Юрия Буданова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

10 июня 2012 года в Москве был убит полковник российской армии, бывший командир 160 танкового полка Юрий Буданов. Его убийство вызвало огромный резонанс. По подозрению в убийстве был арестован уроженец Чечни Магомед Сулейманов, он же Юсуп Темирханов.

В справке "Кавказский узел" предлагает вниманию своих читателей обобщенную информацию о событиях, предшествовавших преступлению, об обстоятельствах убийства, расследовании и судебном процессе над обвиняемым в убийстве Юрию Буданова.



Предыстория

В ночь на 27 марта 2000 года командир 160-го танкового полка Юрий Буданов приехал на бронемашине в селение Танги, захватил 18-летнюю чеченку Эльзу Кунгаеву, которую, по данным следствия, считал снайпером боевиков, и отвез в расположение части. Там офицер допрашивал ее, а затем задушил и приказал солдатам закопать тело. Имелись свидетельства того, что перед смертью девушка подверглась надругательству, однако позже следствие не стало рассматривать этот эпизод.

25 июля 2003 года суд признал полковника Юрия Буданова по всем статьям, предъявленным гособвинением – ст. 286 часть 3 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 126 часть 3 УК РФ (похищение человека), ст. 105 часть 2 УК (убийство). Суд приговорил Буданова к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, лишил звания полковника, ордена Мужества и права занимать определенные должности в течение 3 лет.

В январе 2009 года Буданов был освобожден из тюрьмы условно-досрочно. Адвокат родственников Кунгаевой Станислав Маркелов активно добивался отмены решения суда по освобождению Юрия Буданова. 19 января 2009 года он был застрелен в Москве в районе станции метро "Кропоткинская". Родственники Эльзы Кунгаевой связали гибель юриста с его участием в деле Буданова.

Убийство

10 июня 2011 года Юрий Буданов приехал в нотариальную контору на Комсомольском проспекте в Москве. Ровно в полдень экс-полковник вышел из подъезда и закурил, одновременно разговаривая с кем-то телефону. В это время к к нему подошел убийца и выпустил четыре пули в голову из газового пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами и оснащенного глушителем. Юрий Буданов погиб на месте. Убийца скрылся на автомобиле Mitsubishi Lancer, который позже был обнаружен во дворе одного из домов неподалеку .

Вокруг двора у дома, где произошло убийство, правоохранительные органы усилили меры безопасности. Также полиция усилила меры безопасности в храме, где проходило прощание с Юрием Будановым, на прилегающей территории, на центральном кладбище Химок по время похорон. Также были усилены меры по обеспечению общественной безопасности в целом в Москве и в частности на Манежной площади.

13 июня Буданов был похоронен на центральном кладбище. Бывшему полковнику во время похорон были возданы воинские почести. В церемонии похорон приняло участие примерно 300-600 человек, в том числе родственники и сослуживцы убитого, представители националистических движений.

Расследование

24 июля 2011 года информационный ресурс, поддерживающий боевиков Докку Умарова, сообщил, что экс-полковника Юрия Буданова убили члены группировки "Рийад ас-Салихийн" .

26 августа Пресненский суд Москвы арестовал по обвинению в убийстве Буданова уроженца Чеченской Республики Магомеда Сулейманова .

По версии следствия, Магомед Сулейманов (1970 года рождения) 2 апреля вступил с неустановленными лицами в преступный сговор. Соучастники разработали план, согласно которому они осуществляли скрытое наблюдение за экс-полковником. Сулейманов и соучастники приобрели автомобиль с перебитыми номерами кузова и поддельными номерами госрегистрации, а также оружие и патроны. Следствие установило, что 10 июня 2011 года Сулейманов и соучастники следили за Будановым, когда тот вошел во двор дома на Комсомольском проспекте в Москве. Обвиняемый вышел из машины и произвел не менее восьми выстрелов в экс-полковника.

Сам Сулейманов свою причастность к убийству отрицал. Он сообщил, что 10 июня целый день был дома и лишь несколько раз выходил в магазин. Друзья Сулейманова также заявили, что он непричастен к убийству. По их словам, он сам обладал большим влиянием и вряд ли пошел бы на преступление. По словам знакомых арестованного, в Москве Сулейманов занимался тем, что "решал проблемы" - мог провести переговоры "хоть с бакинскими, хоть с солнцевскими". В Чечне Сулейманов был известен как религиозный деятель "Юсуп-хаджи".

Адвокаты обвиняемого заявили, что их подзащитного похитили 19 августа в районе Мосфильмовской улицы люди в спецодежде, без отличительных знаков, на автомобиле ГАИ, посадили в микроавтобус и пытали в течение нескольких дней, после чего привезли в парк Тропарево-Никулино, пристегнули наручниками к дереву и уехали. Потом прибыли сотрудники правоохранительных органов и задержали его.Позднее, 25 декабря, прокурор Мария Семененко огласила постановление следователя об отказе защитнику задержанного Мураду Мусаеву в возбуждении уголовного дела по факту похищения человека.

10 ноября 2011 года главного фигуранта дела об убийстве Магомед Сулейманов опознала женщина-москвичка, с которой он в начале 2000-х зарегистрировал брак. При этом женщина сообщила следствию, что замуж она выходила не за Магомеда Сулейманова, а за Юсупа Темирханова , о чем в отделе ЗАГС была сделана соответствующая запись.

12 июля 2012 года в Москве было завершено расследование дела об убийстве бывшего полковника российской армии Юрия Буданова. В уголовном деле подозреваемый теперь фигурирует не как Магомед Сулейманов, а как Юсуп Темирханов.

22 июля 2012 года адвокат Темерханова заявил, что его подзащитный был жестоко избит. По данным МВД, доставленный в Мосгорсуд обвиняемый отказался от обыска и полицейские были вынуждены применить к нему силу.

6 ноября 2012 года прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение по об убийстве Юрия Буданова. Юсуп Темирханов обвиняется по статьям: "убийство по мотиву ненависти и вражды в отношении социальной группы" и "незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия" УК РФ. По данным следствия, Темирханов совершил убийство Юрия Буданова, мотивом которого являлась месть Темирханова за смерть отца - по данным следствия, в ночь на 13 января 2000 года в Чеченской Республике трое военнослужащих федеральных войск, проводивших контртеррористическую операцию, совершили умышленное убийство отца Темерханова, а также сожгли принадлежавшее ему кафе . Своей жертвой обвиняемый избрал Буданова, так как судебный процесс в отношении него получил широкий общественный резонанс.

Защита подсудимого настаивала на невиновности Темирханова.

Первый судебный процесс

6 ноября уголовное дело было направлено для рассмотрения по существу в Московский городской суд. 16 ноября Мосгорсуд вынес постановление о рассмотрении дела об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова коллегией присяжных заседателей. 30 ноября в Московском городском суде прошел отбор членов коллегии присяжных заседателей.

Позиция обвинения

3 декабря в Московском городском суде началось судебное разбирательство по делу об убийстве бывшего полковника Юрия Буданова. Прокурор Мария Семененко огласила обвинительное заключение в отношении подсудимого Юсупа Темирханова. Согласно документу, он обвиняется в незаконном приобретении, ношении и хранении оружия, убийстве Юрия Буданова. Следствие полагает, что Темирханов поджог автомобиль, на котором он приехал на место преступления. Прокуратура также обвинила Темирханова в приобретении автомобиля с поддельными регистрационными номерами. Мотивом для убийства бывшего полковника Юрия Буданов, по версии следствия, является месть в отношении социальной группы военнослужащих.

6 декабря показания давал очевидец убийства Анатолий Зацеренко, опознавший подсудимого и сообщивший, что видел его на месте преступления. 6 и 7 декабря были опрошены другие свидетели преступления, видевшие убийцу и опознавшие в нем подсудимого. 10 и 11 декабря были опрошены свидетели, заявившие, что знали подсудимого под именами Магомед Сулейманов, Юсуп Темирханов и Артур.

12 декабря дали показания два засекреченных свидетеля, которые также опознали в подсудимом человека, стрелявшего в Буданова, однако отметили, что не видели его лица. Защита поставила под сомнение эти показания.

18 декабря защита подсудимого попросила отложить процесс в связи с болезнью адвоката Мусаева. Судья Андрей Коротков отказал в этом, и ему был заявлен отвод. Спустя 15 минут судья огласил отказ в отводе председательствующего.

21 декабря прокуратура завершила представление доказательств вины обвиняемого Юсупа Темирханова.

Позиция защиты

24 декабря сторона защиты приступила к предъявлению доказательств невиновности. Допрошенная 6 декабря 2012 года Мария Минакова рассказала, что мужчина, который стрелял в Юрия Буданова, был лет 25-30, высокого роста, и у него были темные волосы.

Показания Руслана Фаталиева

10 января в Московском городском суде был допрошен свидетель обвинения Руслан Фаталиев. Он сообщил, что в Юрия Буданова стрелял не подсудимый, а "мужчина, похожий внешне на чеченца, но с рыжими волосами, ниже ростом, чем подсудимый". О подсудимом свидетель сказал: "это точно был не он".

В ходе предварительного следствия Фаталиев заявил, что момент убийства видел из-за машины, поэтому затруднялся описать детали произошедшего, а также что во дворе было много людей и вспомнить их он не сможет. Валерий Буданов, сын убитого, выразил сомнения в надежности информации Фаталиева.

Как сообщили представители защиты подсудимого, 9 февраля Руслан Фаталиев был похищен и избит неизвестными в Волгоградской области. Его посадили в автомобиль и избивали целую ночь. Со слов самого Фаталиева, "работали" оперативные сотрудники из Москвы и Волгоградской области. Похитители требовали от него дать показания против Мурада Мусаева, представителя защиты подсудимого. Фаталиев был отпущен утром 10 февраля .

Показания Александра Евтухова

18 января защита Юсупа Темирханова обвинила спецслужбы в похищении свидетеля Александра Евтухова. По данным адвоката Мурада Мусаева, Евтухов дважды пытался улететь в Барнаул - 14 января из аэропорта "Домодедово", где он был задержан неизвестными, и 18 января из "Шереметьево", но не явился туда на посадку. Адвокату в "Шереметьево" сообщили, что Евтухова "забрали какие-то эфэсбэшники, но официальной информации нет". Сам Евтухов опроверг сообщение о своем исчезновении.

21 января 2013 года в Московском городском суде состоялся допрос Александра Евтухова. На судебном заседании адвокат Мусаев ходатайствовал о приобщении к делу заявление о похищении Евтухова, однако судья в этом ходатайстве отказал. В ходе допроса свидетель показал, что видел убийцу в момент, когда тот садился в автомобиль, и у убийцы полковника Юрия Буданова была славянская внешность, а обвиняемого Юсупа Темирханова видит в первый раз.

В ответ на вопрос прокурора Евтухов подтвердил, что просил у адвокатов Ю. Темирханова 100 тысяч рублей на расходы по перелету из Новосибирска и проживанию в Москве и что адвокат Дарья Тренина перевела на его карту эти деньги. Адвокат Мурад Мусаев подтвердил оплату "издержек свидетелей за их явку в суд, а не за их показания". По окончании заседания стало известно, что свидетель Евтухов написал на имя судьи Мосгорсуда Андрея Короткова два заявления: в одном он заявил об угрозах в его адрес со стороны адвоката Мурада Мусаева , а во втором сообщил, что адвокат Дарья Тренина предлагала ему сказать в суде, что убегавший с места происшествия предполагаемый убийца полковника имел светлые волосы. 24 января представитель Следственного комитета РФ Владимир Маркин сообщил, что свидетелю по делу об убийстве экс-полковника Юрия Буданова Александру Евтухову предоставлена госзащита.

28 января на заседании суда защита ходатайствовала об оглашении в присутствии коллегии присяжных заседателей показаний свидетеля Александра Евтухова, данных им на предварительном следствии, в связи с существенными, по мнению адвокатов, противоречиями. Суд в ходатайстве отказал.

Защита заявила, что Евтухов удерживается следствием против своей воли, предоставление госзащиты расценивает как "давление на свидетеля", и ходатайствовала о принудительном приводе Евтухова на судебный допрос, поскольку "его местонахождение не установлено".

1 февраля против Дарьи Трениной было возбуждено уголовное дело по подозрению в подкупе свидетеля Евтухова, адвокат намерена обжаловать это решение .

6 февраля защита завершила представлять доказательства и суд перешел к стадии дополнений сторон процесса.

13 февраля прокуратура обратилась к суду с просьбой о роспуске коллегии присяжных заседателей. Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Судебное рассмотрение в отношении обвиняемого в убийстве экс-полковника Юрия Буданова признано недействительным, судебная коллегия распущена.

Второй судебный процесс

18 марта 2013 года Мосгорсуд сформировал коллегию присяжных заседателей для нового рассмотрения дела в отношении Юсупа Темирханова, обвиняемого в убийстве бывшего полковника Юрия Буданова .

19 марта в Московском городском суде начался новый судебный процесс по делу об убийстве экс-полковника Юрия Буданова. В ходе заседания сторона обвинения огласила список доказательств вины подсудимого Юрия Темирханова.

28 марта на заседании Мосгорсуда сослуживец убитого Виталий Назаров показал, что Юрий Буданов опасался за свою жизнь и сообщал ему о том, что за ним велась слежка.

1 апреля в ходе судебного заседания трое свидетелей признались в подделке номеров для угнанного автомобиля, обнаруженного на месте убийства Юрия Буданова, хотя, по их словам, они не знали, что угнанный автомобиль предназначался для убийцы Юрия Буданова.

4 апреля свидетель Анатолий Зацаренко опознал подсудимого как "человека, убегающего с места происшествия".

29 апреля девять из 12 присяжных признали Темирханова виновным в убийстве Буданова, трое посчитали его вину недоказанной .

7 мая Мосгорсуд приговорил Юсупа Темирханова к 15 годам строгого режима .

3 августа 2018 года Юсуп Темирханов скончался в медицинской части колонии от остановки сердца .

Память

В 2011 году на месте гибели Юрия Буданова в московском районе Хамовники был установлен мемориальный камень . В сентябре 2017 года двое неизвестных бросили бросили "коктейль Молотова" в памятник Буданову .

27 мая 2026 года отец убитой полковником Будановым чеченки Эльзы Кунгаевой умер в Норвегии. Виса Кунгаев похоронен в родовом селении Танги-Чу, откуда военные весной 2000 года похитили Кунгаеву. Пользователи соцсетей высказали соболезнования в связи со смертью Висы Кунгаева. Они отметили, что приговор полковнику Юрию Буданову за похищение и убийство Эльзы Кунгаевой был мягче, чем срок Юсупу Темирханову, который убил Буданова, назвав такие решения судов несправедливыми.

Примечания