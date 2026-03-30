03:36, 30 марта 2026

Работа четырех аэропортов юга России приостановлена

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Росавиация из соображений безопасности приостановила работу аэропортов Владикавказа, Волгограда, Грозного и Краснодара. В аэропорту Владикавказа, а также в Моздоке введен режим "Ковер".

Как писал "Кавказский узел", сегодня ночью при атаке БПЛА на Таганроге погиб человек, еще девять получили ранения. В Краснодаре беспилотник врезался в многоэтажку, пострадали три человека.

Росавиация объявила о введении временных ограничений на работу аэропортов Владикавказа (Беслан) и Грозного (Северный), ограничения на прием и выпуск самолетов введены для обеспечения безопасности полетов, следует из сообщения, опубликованного в телеграм-канале "Говорит Росавиация".

В аэропорту Владикавказа ночью 30 марта был введен режим «Ковер» на фоне объявленной в Северной Осетии беспилотной опасности. Сигнал о введении режима «Ковер» был подан в 1.40 мск, следует из сообщения региональной системы оповещения РСЧС, полученном корреспондентом «Кавказского узла».

Ранее, в 1.20 мск в республике вновь был введен режим «Беспилотная опасность», жителям начали рассылать рекомендации по действиям в случае угрозы.

Это уже второй подобный сигнал за последние сутки. Утром 29 марта в 6.15 мск в республике также вводился режим беспилотной опасности, о чем сообщалось в 7.07 мск в рассылке на мобильные телефоны.

29 марта аэропорт Владикавказа работал в штатном режиме. Были запланированы пять рейсов на прилет и вылет, все они были приняты и отправлены по расписанию, как следует из информации с онлайн табло прилета и вылета в аэропорту Владикавказа. На 30 марта, по данным табло, запланированы шесть рейсов на прием и вылет, начиная с 11:05.

Ограничения по режиму «Ковер» обычно вводятся при угрозе безопасности воздушного пространства и могут предусматривать временную приостановку приема и отправки рейсов.

Официальной информации о задержках или изменениях в расписании к этому моменту на сайте аэропорта «Владикавказ» нет.

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло в своем телеграм-канале также сообщил, что план "Ковер" введен также в Моздоке.

Ранее ограничения были введены также в аэропортах Волгограда и Краснодара, на момент публикации они сняты не были.

Напомним также, что разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая, что при Сталине были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

