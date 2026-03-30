Три человека пострадали во время атаки БПЛА в Краснодаре
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В Прикубанском округе Краснодара беспилотник врезался в многоквартирный дом, пострадали три человека.
Как писал "Кавказский узел", ночью с 28 на 29 марта над Краснодарским краем и Ростовской областью были сбиты беспилотники.
Сегодня ночью из-за падения беспилотника были повреждены несколько квартир в Прикубанском округе Краснодара. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, также поврежден балкон, возгораний не было, пишет сегодня Оперативный штаб Краснодарского края.
Чуть позже оперштаб сообщил, что в результате падения БПЛА пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказана медицинская помощь на месте, без госпитализации.
В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.