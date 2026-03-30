Три человека пострадали во время атаки БПЛА в Краснодаре

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Прикубанском округе Краснодара беспилотник врезался в многоквартирный дом, пострадали три человека.

Как писал "Кавказский узел", ночью с 28 на 29 марта над Краснодарским краем и Ростовской областью были сбиты беспилотники.

Сегодня ночью из-за падения беспилотника были повреждены несколько квартир в Прикубанском округе Краснодара. В многоквартирном доме выбило стекла в окнах квартир на соседних этажах, также поврежден балкон, возгораний не было, пишет сегодня Оперативный штаб Краснодарского края.

Чуть позже оперштаб сообщил, что в результате падения БПЛА пострадали три человека. Одному взрослому и двум детям оказана медицинская помощь на месте, без госпитализации.

В Краснодарском крае в сентябре 2025 года был введен запрет на распространение информации об атаках беспилотников и их последствиях, на съемку работы ПВО, военных объектов и критически важной инфраструктуры. В декабре 2025 года власти Кубани ввели штрафы за съемку воздушных атак и работы противовоздушной обороны. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий законопроект краевого заксобрания.