Кавказский узел

08:29, 14 мая 2026

Бакинский суд отказался отпустить Али Керимли на поминки отца

Суд в Баку отказал председателю партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли в переводе под домашний арест.  Ходатайство было подано в связи с кончиной отцы оппозиционера, чтобы тот мог принять участие в поминках.

ак писал "Кавказский узел", 29 ноября 2025 года сотрудники Службы госбезопасности задержали Али Керимли и его советника - члена президиума партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима. Оба оппозиционера были арестованы на 2,5 месяца, до 13 февраля. Керимли обвинен по статье 278.1 УК Азербайджана (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное изменение конституционного строя государства). Он отверг обвинение и назвал свое уголовное дело политическим преследованием. 9 февраля срок ареста Керимли и Ибрагима был продлен еще на четыре месяца. 

Служба госбезопасности Азербайджана 12 февраля заявила о раскрытии заговора против властей страны с участием бывших высокопоставленных чиновников и представителей азербайджанской оппозиции. В числе фигурантов дела названы бывший глава администрации президента Рамиз Мехтиев и лидер ПНФА Али Керимли. Мехтиев обвинен в попытке госпереворота, он находится под домашним арестом. Провластное агентство АПА еще 29 ноября связало обыск у Али Керимли с делом Рамиза Мехтиева, а издание, связанное с ПНФА, опровергло эту версию.

Вчера, 13 мая в Сабаильском районном суде Баку было рассмотрено ходатайство адвокатов Керимли о переводе его под домашний арест, сообщил корреспонденту “Кавказского узла” глава пресс-службы ПНФА Натиг Адилов.

“Пожилой отец Али Керимли, Амиргусейн  Керимов, скончался 9 мая. Адвокаты председателя ПНФА и его близкие обратились в следственный орган с просьбой предоставить Али Керимли кратковременный отпуск, чтобы он мог проводить отца в последний путь. Но Али Керимли не только не отпустили, но даже своевременно не известили о кончине отца. Он, как выяснилось в суде, узнал о смерти отца только 12 мая, то есть спустя три дня. Адвокаты ходатайствовали о переводе Керимли под домашний арест, поскольку отец лидера партии уже был похоронен в родном селе Азадкенд Саатлинского района”, - рассказал Адилов.

Однако, по его словам, суд оставил без удовлетворение ходатайство. “В очередной раз, мы столкнулись с политической предвзятостью в отношении Али Керимли. Законодательство допускает предоставление краткосрочных отпусков подследственным и осужденным в связи с кончиной родных. И такое имело место в отношении даже оппозиционных активистов”, - отметил Адилов.

Зампред ПНФА Саадат Джахангир в беседе с корреспондентом “Кавказского узла” сказала, что сторонников Керимли во время процесса в Сабаильском суде не подпустили близко к зданию суда. “Судебное заседание было закрытым. Но нам даже не позволили приблизиться к зданию суда. Каждый раз судебные дела против Керимли проводятся при таких мерах повышенной безопасности вокруг зданий судов.”, - сказала Джахангир.

Сотрудник Сабаильского суда подтвердил информацию об отклонении ходатайства защиты Керимли.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
