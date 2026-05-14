Супруга журналиста Нурлана Гахраманлы заявила о его избиении в СИЗО

Арестованный по делу Meydan TV Нурлан Гахраманлы был избит сотрудником бакинского следственного изолятора. По словам супруги Гахраманлы, сотрудник специально спровоцировал журналиста на спор с ним.

Как писал "Кавказский узел", 16 января арестованный по делу Meydan TV журналист Нурлан Гахраманлы объявил бессрочную голодовку в знак протеста против насилия со стороны конвоиров. 20 февраля на заседании суда в Баку он сообщил, что уже 36-е сутки проводит голодовку, но не получает медицинской помощи. В начале марта супруга журналиста сообщила, что состояние журналиста заметно ухудшилось в результате длительной голодовки, а эффективную медпомощь ему не оказывают.

Нурлан Гахраманлы - журналист-фрилансер, сотрудничающий с разными независимыми изданиями и известный под псевдонимом Нурлан Либре. Он был задержан 20 февраля 2025 года. Состояние Нурлана значительно ухудшилось, рассказала его супруга, которая 19 февраля виделась с ним в СИЗО. "Он сильно истощен. С каждым разом он существенно теряет в весе, буквально тает. Нурлан едва передвигался. Он жаловался на боли во всем теле. Он пьет только воду. Ему никакой медпомощи не оказывают", - сказала она "Кавказскому узлу".

Находящийся в Бакинском СИЗО журналист Нурлан Гахраманлы был избит сотрудником учреждения. Об этом сообщила супруга журналиста Асли Ализаде.

По словам арестованного журналиста, инцидент произошел еще 2 мая, но так как телефонные звонки Нурлану Гахраманлы были запрещены, он смог сообщить о произошедшем жене только 12 мая, информирует Meydan TV.

По информации Асли Ализаде, сотрудник спровоцировал Нурлана на конфликт, после чего избил журналиста, предварительно зажав его руки в окошке железной двери камеры. Затем сотрудник СИЗО вывернул руки Нурлана вверх. Журналист сообщил, что на его руках остались следы от наручников.

2 марта стало известно, что Нурлан Гахраманлы подал генпрокурору Азербайджана жалобу на угрозы силовиков и отправку в карцер после отказа прекратить голодовку. Из-за голодовки журналиста подвергся давлению и его сосед по камере.

Напомним, дело Meydan TV было возбуждено в декабре 2024 года, когда шесть журналистов были задержаны, а затем арестованы по обвинению в контрабанде валюты. Они связали уголовное дело со своей профессиональной деятельностью. К августу 2025 года по делу Meydan TV были арестованы 11 человек 1 . В конце августа стало известно, что расследование завершено, а в деле появился 12-й подозреваемый - фотожурналист Ахмед Мухтар. При этом арестованным журналистам были предъявлены новые обвинения по еще семи уголовным статьям 2 . 12 декабря 2025 года на первом заседании по делу Meydan TV суд отказался закрыть уголовное дело и освободить обвиняемых.

Арестованные по делу Meydan TV подверглись преследованию по указанию руководства Азербайджана за журналистскую деятельность, указал один из обвиняемых Шамшад Ага. "У вас нет ни полномочий, ни смелости принимать произвольные решения в любом процессе, контролируемом [президентом страны] Ильхамом Алиевым. В этих процессах и следователь, и прокурор, и судья - Ильхам Алиев", - заявил он суду.

Преследованиям в Азербайджане подверглись журналисты и других СМИ, в том числе Abzas Media, Toplum TV и Kanal-13. 20 июня журналисты и сотрудники Abzas Media были приговорены к лишению свободы на сроки от 7,5 года до 9 лет. В суде они отвергли обвинения, подчеркнув, что их преследуют за профессиональную деятельность и расследование случаев коррупции.

Число политзаключенных в Азербайджане достигло в 2024 году пика за 23 года членства страны в Совете Европы, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане". При этом власти Азербайджана отрицают наличие в стране политзаключенных.