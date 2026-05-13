Участники акции в Тбилиси поддержали арестованную активистку Гелашвили

Участники акции на проспекте Руставели в 532-й день непрерывных протестов выразили поддержку арестованным активистам и потребовали освободить их.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая, в 531-й день непрерывных протестов, участники акций в Тбилиси поздравили с днем рождения основательницу Batumelebi и Netgazeti Мзию Амаглобели, которую в 2025 году приговорили к двум годам заключения по делу о нападении на начальника полиции Батуми Ираклия Дгебуадзе.

Сторонники евроинтеграции Грузии с национальными флагами, флагами ЕС и США сегодня собрались у стен парламента на проспекте Руставели в 532-й вечер подряд, сообщает издание Publika.

Некоторые активисты держали плакаты: "Сытая власть голодного народа", "Дайте детям лекарство", "Сегодня здесь должна стоять Элене, но ее отправили в тюрьму на два дня", "Крах режиму", "Свободу Элене Гелашвили", "Нас арестовывают за то, что мы стоим здесь", следует из публикаций фотографа Mo Se и грузинских медиа в Facebook*.

Сегодня полиция задержала студентку Элене Гелашвили прямо во дворе у здания Аграрного университета за участие в протесте на тротуаре. Для её задержания прибыли четверо полицейских. Судья Тбилисского городского суда Звиад Цеквава приговорил её к двум суткам ареста, сообщает телекомпания Pirveli.

МВД обвиняло Гелашвили в том, что 18 декабря прошлого года перед зданием парламента она стояла на тротуаре и тем самым препятствовала движению пешеходов. Студентка сама позвонила в полицию, сообщив, что суд назначил ей арест, и ожидала задержания. Во время задержания друзья студентки задали вопрос полицейским: "Когда вы начинали работать в полиции, вы представляли, что когда-нибудь будете задерживать студентку за стояние на тротуаре?".

Биологу Нино Сагиридзе судья Тбилисского городского суда Торнике Капанадзе назначил также двое суток административного ареста за участие в акции протеста в декабре прошлого года. Она была задержана сегодня утром.

Сегодня суд оштрафовал активную участницу протестов Ануку Гамсахурдия на 3 тысячи лари (около 1100 долларов) за критические посты в социальных сетях. Сама активистка заявила, что не намерена оплачивать штраф.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".