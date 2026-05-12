Шио III

Митрополит Шио III, в миру Элизбар Теймуразович Муджири, в мае 2026 года избран католикосом-патриархом всея Грузии.

Избрание патриархом

11 мая 2026 года Священный синод Грузинской православной церкви избрал Шио Муджири католикосом-патриархом всея Грузии. Из 39 членов Синода его кандидатуру поддержали 22. Новый патриарх взял имя Шио III. .

17 марта 2026 года скончался католикос-патриарх всея Грузии Илия II, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили. В Грузии был объявлен национальный траур. Илия II занимал этот пост 49 лет, говорится в биографической справке "Кавказского узла".

12 мая 2026 года состоялась церемония интронизации новоизбранного Католикоса-Патриарха всей Грузии в Светицховелиском соборе. На ней присутствовали члены правительства и кабинета министров, а также основатель движения «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили .

Местоблюститель

До 2017 года митрополит Шио Муджири был непубличным иерархом, известным прежде всего как проповедник и администратор. Назначение его местоблюстителем патриарха Илии II оценивалось как неожиданное и сопровождалось разговорами о внешнем влиянии, включая возможные связи с Россией .

Издание JAMnews отмечало, что незадолго до назначения Шио патриархом в Грузию прибыл митрополит Иларион Алфеев, "правая рука" патриарха Кирилла и, по сути, глава внешнеполитического отдела РПЦ. Связь между этим визитом и назначением Шио остается на уровне предположений, патриархия ее категорически отрицала .

Теолог Мириан Гамрекелашвили отмечает, что Шио III часто повторяет постулаты российского консервативного нарратива. "Если мы посмотрим на ряд его проповедей о роли женщин и сравним их с тем, что происходит в Русской церкви, окажется, что тезисы практически идентичны", – указывал он. Влияние РПЦ в Грузии – чувствительная тема, особенно после войны 2008 года и на фоне протестов против "пророссийского курса" партии "Грузинская мечта" .

При этом Шио официально не был представлен как кандидат на патриарший престол. После смерти Илии II предпринимались попытки представить митрополита Шио как "избранного преемника" или единственного "хранителя" наследия патриарха .

Попытка отравления

В 2023 году МВД Грузии расследовало попытку его отравления . В 2023 году МВД Грузии начало расследование попытки отравления митрополита Шио. В его крови Шио были обнаружены «тяжелые металлы». Было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство. Расследование до сих пор продолжается.

Эксперты напрямую связывали это событие с борьбой за будущий патриарший престол. Они подчеркивали в комментариях «Кавказскому узлу», что статус патриарха в Грузии – политически значимая должность. И власти, и оппозиция традиционно пытаются влиять на Патриархию, а Шио рассматривался как один из ключевых кандидатов на престол.

Взгляды

В церковных кругах Шио III считают консервативным и умеренным, но с сильным влиянием монашеской школы 1990‑х. Его взгляды формировались в Шио‑Мгвимском монастыре, центре жесткого антиэкуменического движения. В 1990‑е монастырские общины Шио‑Мгвиме, Бетании и Зарзмы находились в конфликте с Патриархией и фактически спровоцировали раскол 1997 года, приведший к выходу ГПЦ из Всемирного совета церквей. .

В 2010‑е годы СМИ писали о его близости к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили (в качестве "духовного отца") .

Митрополит Шио публично высказывался по этическим вопросам. В частности, говоря об абортах, он называл их "формой агрессии" и даже "узаконенным фашизмом" . Он также подчеркивает, что традиционная семья – это "союз между мужчиной и женщиной" и основа стабильности общества .

В 2021 году митрополит Шио, говорил о "неправильном толковании" Евангелия. По его словам, в нем не говорится, что следует всегда примиряться со всеми. Это заявление было сделано после того, как несколько представителей вященного Синода ГПЦ подписали петицию с требованием освобождения Михаила Саакавшили .

В 2023 году Шио Муджири на заседании Священного Синода призвал к миру в Украине и на Ближнем Востоке, отметив, что в первые дни российской военной операции Патриарх Илия II уже призывал к прекращению боевых действий, предупреждая об опасных последствиях .

Биография

Родился 1 февраля 1969 года в Тбилиси .

Учился в 53‑й школе, параллельно – в музыкальном училище. По окончании поступил в Тбилисскую государственную консерваторию, класс виолончели; современники описывали его как "виртуоза" и музыканта высокой одаренности.

В 1991 году, после трех курсов консерватории, уходит в Шио‑Мгвимский монастырь. В 1993 году принимает постриг в монашество с именем Шио. В 1995–1998 года рукоположен в иеродиакона, затем в иеромонаха, позже возведен в игумена, был настоятелем в церкви Святого Георгия в Клдисубани.

В 1999 году оканчивает Батумскую духовную семинарию и продолжает образование заочно в Московской духовной академии.

Оканчивает Православный Свято‑Тихоновский гуманитарный университет, где получает докторскую степень по историческому богословию. Его диссертация была посвящена грузинскому монаху, святому Алексею Шушанскому.

С сентября 2000 года Шио – настоятель церкви имени Святого Николоза на Нарикала. В 2001–2003 годах – настоятель грузинского прихода в храме великомученика Георгия в Москве.

18 августа 2003 года – избран епископом Сенакской и Чхороцкуйской епархии. В 2009 году назначен управляющим грузинскими приходами в Австралии. В 2010 был возведен в сан митрополита .

Входит в Канонизационную комиссию ГПЦ. 23 ноября 2017 года назначен местоблюстителем патриаршего престола. 21 июня 2018 года на заседании Священного Синода ему было предоставлено право носить Алмазный крест на Скупии.

С 17 марта 2026 года, после смерти Илии II, исполнял обязанности главы ГПЦ.

