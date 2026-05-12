Шио III
Митрополит Шио III, в миру Элизбар Теймуразович Муджири, в мае 2026 года избран католикосом-патриархом всея Грузии.
Избрание патриархом
11 мая 2026 года Священный синод Грузинской православной церкви избрал Шио Муджири католикосом-патриархом всея Грузии. Из 39 членов Синода его кандидатуру поддержали 22. Новый патриарх взял имя Шио III. 1.
17 марта 2026 года скончался католикос-патриарх всея Грузии Илия II, архиепископ Мцхетский и Тбилисский, в миру Ираклий Георгиевич Гудушаури-Шиолашвили. В Грузии был объявлен национальный траур. Илия II занимал этот пост 49 лет, говорится в биографической справке "Кавказского узла".
12 мая 2026 года состоялась церемония интронизации новоизбранного Католикоса-Патриарха всей Грузии в Светицховелиском соборе. На ней присутствовали члены правительства и кабинета министров, а также основатель движения «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили 2.
Местоблюститель
До 2017 года митрополит Шио Муджири был непубличным иерархом, известным прежде всего как проповедник и администратор. Назначение его местоблюстителем патриарха Илии II оценивалось как неожиданное и сопровождалось разговорами о внешнем влиянии, включая возможные связи с Россией 3.
Издание JAMnews отмечало, что незадолго до назначения Шио патриархом в Грузию прибыл митрополит Иларион Алфеев, "правая рука" патриарха Кирилла и, по сути, глава внешнеполитического отдела РПЦ. Связь между этим визитом и назначением Шио остается на уровне предположений, патриархия ее категорически отрицала 4.
Теолог Мириан Гамрекелашвили отмечает, что Шио III часто повторяет постулаты российского консервативного нарратива. "Если мы посмотрим на ряд его проповедей о роли женщин и сравним их с тем, что происходит в Русской церкви, окажется, что тезисы практически идентичны", – указывал он. Влияние РПЦ в Грузии – чувствительная тема, особенно после войны 2008 года и на фоне протестов против "пророссийского курса" партии "Грузинская мечта" 5.
При этом Шио официально не был представлен как кандидат на патриарший престол. После смерти Илии II предпринимались попытки представить митрополита Шио как "избранного преемника" или единственного "хранителя" наследия патриарха 6.
Попытка отравления
В 2023 году МВД Грузии расследовало попытку его отравления 7. В 2023 году МВД Грузии начало расследование попытки отравления митрополита Шио. В его крови Шио были обнаружены «тяжелые металлы». Было возбуждено уголовное дело по обвинению в покушении на убийство. Расследование до сих пор продолжается.
Эксперты напрямую связывали это событие с борьбой за будущий патриарший престол. Они подчеркивали в комментариях «Кавказскому узлу», что статус патриарха в Грузии – политически значимая должность. И власти, и оппозиция традиционно пытаются влиять на Патриархию, а Шио рассматривался как один из ключевых кандидатов на престол.
Взгляды
В церковных кругах Шио III считают консервативным и умеренным, но с сильным влиянием монашеской школы 1990‑х. Его взгляды формировались в Шио‑Мгвимском монастыре, центре жесткого антиэкуменического движения. В 1990‑е монастырские общины Шио‑Мгвиме, Бетании и Зарзмы находились в конфликте с Патриархией и фактически спровоцировали раскол 1997 года, приведший к выходу ГПЦ из Всемирного совета церквей. 8.
В 2010‑е годы СМИ писали о его близости к президенту Грузии Георгию Маргвелашвили (в качестве "духовного отца") 9.
Митрополит Шио публично высказывался по этическим вопросам. В частности, говоря об абортах, он называл их "формой агрессии" и даже "узаконенным фашизмом" 10. Он также подчеркивает, что традиционная семья – это "союз между мужчиной и женщиной" и основа стабильности общества 11.
В 2021 году митрополит Шио, говорил о "неправильном толковании" Евангелия. По его словам, в нем не говорится, что следует всегда примиряться со всеми. Это заявление было сделано после того, как несколько представителей вященного Синода ГПЦ подписали петицию с требованием освобождения Михаила Саакавшили 12.
В 2023 году Шио Муджири на заседании Священного Синода призвал к миру в Украине и на Ближнем Востоке, отметив, что в первые дни российской военной операции Патриарх Илия II уже призывал к прекращению боевых действий, предупреждая об опасных последствиях 13.
Биография
Родился 1 февраля 1969 года в Тбилиси 14.
Учился в 53‑й школе, параллельно – в музыкальном училище. По окончании поступил в Тбилисскую государственную консерваторию, класс виолончели; современники описывали его как "виртуоза" и музыканта высокой одаренности.
В 1991 году, после трех курсов консерватории, уходит в Шио‑Мгвимский монастырь. В 1993 году принимает постриг в монашество с именем Шио. В 1995–1998 года рукоположен в иеродиакона, затем в иеромонаха, позже возведен в игумена, был настоятелем в церкви Святого Георгия в Клдисубани.
В 1999 году оканчивает Батумскую духовную семинарию и продолжает образование заочно в Московской духовной академии.
Оканчивает Православный Свято‑Тихоновский гуманитарный университет, где получает докторскую степень по историческому богословию. Его диссертация была посвящена грузинскому монаху, святому Алексею Шушанскому.
С сентября 2000 года Шио – настоятель церкви имени Святого Николоза на Нарикала. В 2001–2003 годах – настоятель грузинского прихода в храме великомученика Георгия в Москве.
18 августа 2003 года – избран епископом Сенакской и Чхороцкуйской епархии. В 2009 году назначен управляющим грузинскими приходами в Австралии. В 2010 был возведен в сан митрополита 15.
Входит в Канонизационную комиссию ГПЦ. 23 ноября 2017 года назначен местоблюстителем патриаршего престола. 21 июня 2018 года на заседании Священного Синода ему было предоставлено право носить Алмазный крест на Скупии.
С 17 марта 2026 года, после смерти Илии II, исполнял обязанности главы ГПЦ.
