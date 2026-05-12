×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
16:38, 12 мая 2026

Предприниматели пригрозили администрации Батуми круглосуточными акциями

Кадр акции владельцев электромобилей в Батуми. Фото: Batumelebi / https://batumelebi.netgazeti.ge/news/615854/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы проката электромобилей анонсировали круглосуточную акцию у здания правительства Аджарии из-за запрета их использования на территории Батумского бульвара.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2019 года в Батуми владельцы электромобилей прекратили акцию протеста, которая длилась несколько дней. Акция была прекращена после достижения соглашения с администрацией правительства Аджарии. Согласно договорённости, ареал проката электромобилей сместится со Старого бульвара на Новый бульвар, где они будут передвигаться на участке от дельфинария к Новому бульвару.

Городской совет Батуми принял решение с 1 мая 2019 года запретить водителям электромобилей передвигаться по Батумскому бульвару из-за участившихся случаев наезда на пешеходов. 22 апреля владельцы электромобилей провели акцию у здания правительства в Тбилиси с требованием отсрочить запрет на год. 26 апреля предприниматели установили на Батумском бульваре палатки и объявили голодовку.

В Батуми владельцы электромобилей, которые до недавнего времени работали, сдавая в аренду оборудование на Новом бульваре, пришли 11 мая на проевропейский протестный митинг возле Конституционного суда, сообщило издание Batumelebi.

Предприниматели уже почти неделю собираются у администрации города и требуют пересмотра решения, запретившего им работать на Батумском бульваре. По их словам, они остаются без дохода уже больше месяца.

"Мы присоединяемся к батумскому проевропейскому митингу. Я не думаю, что такая несправедливость приемлема для кого-либо", - заявил один из участников акции в прямом эфире.

Другой протестующий сказал, что его беспокоит только срыв работы электромобилей на бульваре, и что он ничего не знает о митинге. "Я не присоединяюсь к этому митингу. Я ничего о нем не знаю, я аполитичен", - сказал он.

По словам владельцев проката, они не могли работать на бульваре в течение двух месяцев и оказались в тупике. После нескольких встреч и обращений глава администрации Батумского бульвара Арчил Антадзе предложил разместить электромобили на территории аквапарка и вблизи него, и эксплуатировать их только в этой зоне.

До сих пор владельцы транспортных средств имели право эксплуатировать их на территории нового бульвара. Их движение по старому бульвару было запрещено Батумским городским советом по инициативе администрации из-за многочисленных столкновений и происшествий.

Несмотря на то, что передвижение на электромобилях было разрешено только на Новом бульваре - до территории у дельфинария, нарушения фиксировались и в Старом Батуми. По данным администрации, только в августе 2025 года за нарушение правил движения квадроциклов и электромобилей были оштрафованы 25 человек. В целом же, за квартал служба мониторинга выявила 70 различных нарушений, но неизвестно, сколько из них связано именно с несоблюдением правил передвижения, сообщало издание "Грузия-online".

По словам участников акции, соглашаться на ограничения смысла, так как у них "300 квадроциклов и десятки самокатов". Они требуют разрешения на эксплуатацию на всем бульваре, включая и старый бульвар.

Участники протеста заявили, что не покинут территорию, пока не получат официальный ответ. Они надеются, что новый председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе отменит решение своего предшественника на этом посту.

Длина Батумского бульвара в столице Аджарии Батуми составляет около 7 километров. Строить его начали в 19 веке, а закончили уже в 21 веке: в 2004 году существующий парк, разбитый вдоль моря, удлинили на 1200 метров. Эту пристроенную часть назвали "Новым бульваром", а все возведенные вокруг новые дома вскоре назвали "Новым Батуми", говорится в статье "Влекущий Батуми", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что 1 мая водители такси и курьеры провели марш в столице Грузии, Кутаиси и Батуми. Участники акции выразили протест против условий труда. Как отметили они, работа по нынешнему тарифу для них неприемлема.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Мзия Амаглобели в суде. Июнь 2025 года. Фото с сайта TV Pirveli.
09:36, 10 марта 2026
Третья жалоба на нарушение прав Мзии Амаглобели подана в ЕСПЧ
05:02, 5 марта 2026
Верховный суд Грузии отказался пересматривать приговор Амаглобели
Пляжи Бобоквати. Фото: tourister.ru
11:45, 22 февраля 2026
Жители Бобоквати потребовали от властей отчета о судьбе земельных участков
Европейский суд по правам человека. Фото: https://bigenc.ru/
13:00, 24 января 2026
ЕСПЧ принял к рассмотрению заявление о нарушениях на парламентских выборах в Грузии
Марш солидарности с Мзией Амаглобели в Тбилиси, 12 января 2025 года. Фото: Мариам Кавшбая / Publika
23:08, 12 января 2026
Протестующие в Тбилиси провели марш в поддержку Мзии Амаглобели
Персоналии
Католикос-патриарх Грузии Шио III. Фото https://patriarchate.ge/news/3451
17:21, 12 мая 2026
Шио III
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 12 мая 2026
Карапетян Самвел
Ахмад Кадыров. Фото http://grozny-inform.ru/news/analitics/63573/
11:45, 11 мая 2026
Кадыров Ахмад (Ахмат-хаджи)
Справочник
Рамзан Кадыров танцует лезгинку перед матчем футбольных команд Чечни и Бразилии. Грозный, 8 марта 2011 г. Фото: REUTERS/Sergei Karpukhin Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха"

Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Беспилотники в Чечне. Фото: Telegram-канал abu saddam shisha, скриншот https://chechnyatoday.com/news/380710, источник "Кавказского узла" в Чечне Атаки беспилотников на Чечню

Последние записи в блогах
Фото
18:02, 28 апреля 2026
Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть
Наши в Батуми
Фото
09:47, 26 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Причина фотографии
Фото
11:44, 9 апреля 2026
Ветер с Апшерона
Последствия потопа
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Подросток на больничной койке. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
12 мая 2026, 12:57
Два ребенка госпитализированы после стрельбы в школе на Кубани

Крымский мост. Фото: Rosavtodor.ru https://ru.wikipedia.org/
12 мая 2026, 10:55
Запрет движения по Крымскому мосту вызвал вопросы у пользователей Telegram

Аймани Кадырова. Фото: "Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/
11 мая 2026, 19:36
Власти Канады ввели санкции против матери Рамзана Кадырова

Митрополит Сенакский и Чхороцкуйский Шио. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 мая 2026, 15:02
Митрополит Шио избран главой Грузинской православной церкви 

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Показать больше