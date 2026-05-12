Предприниматели пригрозили администрации Батуми круглосуточными акциями

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Владельцы проката электромобилей анонсировали круглосуточную акцию у здания правительства Аджарии из-за запрета их использования на территории Батумского бульвара.

Как писал "Кавказский узел", в мае 2019 года в Батуми владельцы электромобилей прекратили акцию протеста, которая длилась несколько дней. Акция была прекращена после достижения соглашения с администрацией правительства Аджарии. Согласно договорённости, ареал проката электромобилей сместится со Старого бульвара на Новый бульвар, где они будут передвигаться на участке от дельфинария к Новому бульвару.

Городской совет Батуми принял решение с 1 мая 2019 года запретить водителям электромобилей передвигаться по Батумскому бульвару из-за участившихся случаев наезда на пешеходов. 22 апреля владельцы электромобилей провели акцию у здания правительства в Тбилиси с требованием отсрочить запрет на год. 26 апреля предприниматели установили на Батумском бульваре палатки и объявили голодовку.

В Батуми владельцы электромобилей, которые до недавнего времени работали, сдавая в аренду оборудование на Новом бульваре, пришли 11 мая на проевропейский протестный митинг возле Конституционного суда, сообщило издание Batumelebi.

Предприниматели уже почти неделю собираются у администрации города и требуют пересмотра решения, запретившего им работать на Батумском бульваре. По их словам, они остаются без дохода уже больше месяца.

"Мы присоединяемся к батумскому проевропейскому митингу. Я не думаю, что такая несправедливость приемлема для кого-либо", - заявил один из участников акции в прямом эфире.

Другой протестующий сказал, что его беспокоит только срыв работы электромобилей на бульваре, и что он ничего не знает о митинге. "Я не присоединяюсь к этому митингу. Я ничего о нем не знаю, я аполитичен", - сказал он.

По словам владельцев проката, они не могли работать на бульваре в течение двух месяцев и оказались в тупике. После нескольких встреч и обращений глава администрации Батумского бульвара Арчил Антадзе предложил разместить электромобили на территории аквапарка и вблизи него, и эксплуатировать их только в этой зоне.

До сих пор владельцы транспортных средств имели право эксплуатировать их на территории нового бульвара. Их движение по старому бульвару было запрещено Батумским городским советом по инициативе администрации из-за многочисленных столкновений и происшествий.

Несмотря на то, что передвижение на электромобилях было разрешено только на Новом бульваре - до территории у дельфинария, нарушения фиксировались и в Старом Батуми. По данным администрации, только в августе 2025 года за нарушение правил движения квадроциклов и электромобилей были оштрафованы 25 человек. В целом же, за квартал служба мониторинга выявила 70 различных нарушений, но неизвестно, сколько из них связано именно с несоблюдением правил передвижения, сообщало издание "Грузия-online".

По словам участников акции, соглашаться на ограничения смысла, так как у них "300 квадроциклов и десятки самокатов". Они требуют разрешения на эксплуатацию на всем бульваре, включая и старый бульвар.

Участники протеста заявили, что не покинут территорию, пока не получат официальный ответ. Они надеются, что новый председатель правительства Аджарии Зураб Патарадзе отменит решение своего предшественника на этом посту.

Длина Батумского бульвара в столице Аджарии Батуми составляет около 7 километров. Строить его начали в 19 веке, а закончили уже в 21 веке: в 2004 году существующий парк, разбитый вдоль моря, удлинили на 1200 метров. Эту пристроенную часть назвали "Новым бульваром", а все возведенные вокруг новые дома вскоре назвали "Новым Батуми", говорится в статье "Влекущий Батуми", опубликованной на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" также писал, что 1 мая водители такси и курьеры провели марш в столице Грузии, Кутаиси и Батуми. Участники акции выразили протест против условий труда. Как отметили они, работа по нынешнему тарифу для них неприемлема.