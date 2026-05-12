Беспилотник сбит в Ростовской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военные сбили беспилотник в Миллеровском районе. По данным губернатора, раненых нет.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 мая в селе Чалтырь Мясниковского района в результате атаки БПЛА было повреждено 50 частных домов и три автомобиля. В этом же районе в результате падения ракеты произошел пожар и обрушение здания склада.
БПЛА попали 8 мая также в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. В результате была приостановлена работа 13 аэропортов . Позднее в тот же день Росавиация отчиталась, что все эти аэропорты готовы к обслуживанию рейсов. Авиасообщение с этими городами было полностью восстановлено лишь 10 мая.
Минувшей ночью БПЛА уничтожен в Миллеровском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.
В предыдущие три дня, 9,10 и 11 мая, Юрий Слюсарь не сообщал об атаках беспилотников.
Напомним, 9 мая в Мясниковском районе были отменены массовые мероприятия, запланированные на День Победы. Чиновники объяснили это желанием сосредоточиться на ликвидации последствий атаки беспилотников.
В Ростове-на-Дону военный парад, приуроченный к дню Победы, 9 мая также не проводился - впервые за несколько десятилетий. Власти не прокомментировали отмену парада, при этом в центре города были зафиксированы проблемы с мобильной связью и интернетом.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.