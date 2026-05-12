Беспилотник сбит в Ростовской области

Военные сбили беспилотник в Миллеровском районе. По данным губернатора, раненых нет.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 8 мая в селе Чалтырь Мясниковского района в результате атаки БПЛА было повреждено 50 частных домов и три автомобиля. В этом же районе в результате падения ракеты произошел пожар и обрушение здания склада.

БПЛА попали 8 мая также в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. В результате была приостановлена работа 13 аэропортов 1 . Позднее в тот же день Росавиация отчиталась, что все эти аэропорты готовы к обслуживанию рейсов. Авиасообщение с этими городами было полностью восстановлено лишь 10 мая.

Минувшей ночью БПЛА уничтожен в Миллеровском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. "Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала", - написал он.

В предыдущие три дня, 9,10 и 11 мая, Юрий Слюсарь не сообщал об атаках беспилотников.

Напомним, 9 мая в Мясниковском районе были отменены массовые мероприятия, запланированные на День Победы. Чиновники объяснили это желанием сосредоточиться на ликвидации последствий атаки беспилотников.

В Ростове-на-Дону военный парад, приуроченный к дню Победы, 9 мая также не проводился - впервые за несколько десятилетий. Власти не прокомментировали отмену парада, при этом в центре города были зафиксированы проблемы с мобильной связью и интернетом.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.