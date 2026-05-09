Отмена военного парада на 9 мая стала прецедентом в Ростове-на-Дону

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Ростове-на-Дону военный парад, приуроченный к дню Победы, сегодня не проводился впервые за несколько десятилетий. Чиновники не прокомментировали отмену парада, при этом в центре города зафиксированы проблемы с мобильной связью и интернетом.

Как писал "Кавказский узел", администрация Мясниковского района Ростовской области отменила все запланированные на сегодня массовые мероприятия, приуроченные к дню Победы. Власти объяснили это решение заботой о безопасности жителей и желанием сосредоточиться на ликвидации последствий атаки беспилотников, произошедшей в ночь на 8 мая.

В ночь на 8 мая в селе Чалтырь Мясниковского района в результате атаки БПЛА было повреждено 50 частных домов. БПЛА попали также в здание регионального центра в Ростове-на-Дону, управляющего воздушным движением на юге России. В результате была приостановлена работа 13 аэропортов. Ограничения были сняты в тот же день.

В Ростове-на-Дону сегодня впервые за много лет не состоялся парад по случаю дня Победы. В центре города не перекрывали улицы, не было военной техники и традиционного шествия, сообщает "Коммерсант".

"Некоторые горожане вышли на улицы с флагами и военными песнями, однако массовых праздничных мероприятий в центре города не проводилось. Отмена парада стала первым подобным случаем в Ростове-на-Дону за последние десятилетия", - пишет издание.

При этом, по данным издания, сегодня в центре Ростова-на-Дону, в том числе в районе Театральной площади, отмечались перебои с интернетом и мобильной связью.

Мэр Александр Скрябин и губернатор Юрий Слюсарь в своих телеграм-каналах не анонсировали и не комментировали отмену парада, однако сегодня поздравили ростовчан с днем Победы. Также чиновники не объявляли о "беспилотной опасности" или новых атаках дронов. На сайте администрации города также сегодня размещены поздравления, но нет объявления об отмене парада.

14 января в Ростове-на-Дону в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте. Один человек погиб и четверо, в том числе четырехлетний ребенок, были госпитализированы. Военные в тот день отчитались о 25 беспилотниках, сбитых в регионе.

2026 год стал первым, когда на Театральной площади в Ростове-на-Дону отменили парад Победы, при этом официально об отмене не сообщалось, информирует 161.ru.

В центре города, где обычно в этот день маршируют военные и проезжает техника, сегодня прогуливались люди, в том числе семьями. Некоторые из них возлагали цветы к стеле "Воинам-освободителям Ростова", отмечается в публикации.

Напомним, в Волгограде военный парад прошел сегодня без образцов современных боевых машин, организаторы ограничились показом ретро-техники. Праздничное мероприятие проводилось на фоне ограничений связи и не вызвало зрительского ажиотажа.

Год назад, 9 мая 2025 года, военные парады прошли в нескольких городах ЮФО: Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новороссийске, Майкопе, Элисте и Астрахани. В большинстве городов зрители смогли увидеть колонны военных и техники.

В 2024 году формат празднования дня Победы был изменен в целом ряде регионов юга России: в Черкесске и Краснодаре парады не проводились, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске прошли без участия зрителей. Годом ранее парады проводились в Волгограде, Владикавказе, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Ставрополе и Пятигорске.