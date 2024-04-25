Власти изменили формат празднования Дня победы в городах Юга России

25 апреля 2024, 08:20

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В целях безопасности в текущем году в Черкесске и Краснодаре Парады Победы на 9 Мая проводиться не будут, а в Ростове-на-Дону, Волгограде и Новороссийске пройдут без участия зрителей, сообщили власти.

Как информировал "Кавказский узел", 9 мая 2023 года парады в честь 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне прошли в Волгограде, Владикавказе, Моздоке, Новороссийске, Ростове-на-Дону, Черкесске, Ставрополе и Пятигорске. В Махачкале парада не было, однако жители города, сами построившись в колонну, прошли по центру города с портретами участников Великой Отечественной войны. В Волгограде парад прошел при строгих мерах безопасности.

Власти приняли решение не проводить в текущем году Парад Победы в Черкесске, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "По Ростову мы работаем с министерством обороны, но вероятность того, что парад может пройти без зрителей, высокая", – привел 24 апреля его слова Don24.ru.

Власти Ростовской области приняли решение не запускать салюты на 9 Мая, добавил Голубев. "Если салют и будет, то это решение Минобороны", – пояснил губернатор.

В Волгоградской области отменены праздничные мероприятия на 1 и 9 мая – первомайская демонстрация, шествие "Бессмертного полка", акция "Свет Великой Победы", праздничные концерты на набережной, а также салюты, фейерверки и другие мероприятия. Но власти приняли решение провести Парад Победы в Волгограде при строгих мерах безопасности, передало 24 апреля РИА "Новости".

Парад Победы в текущем году перенесен из Краснодара в Новороссийск, где он в целях безопасности пройдет без участия зрителей, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Парад будут транслировать региональные телеканалы, отметил он. "Праздник для каждого ветерана мы все равно устроим – проведем персональные парады и концерты там, где они живут", – написал губернатор в своем телеграм-канале.

"Кавказский узел" писал, что в 2022 году в Волгограде появились плакаты и барельефы со словами из приказа Сталина №227. В частности, в июле 2022 года в городе появились билборды: "Ни шагу назад". Власти объяснили установку плакатов и билбордов годовщиной со дня окончания Сталинградской битвы и просьбами ветеранов. Размещение приказов Сталина несвоевременно и неуместно, заявил политолог Александр Сайгин.

Мнение о том, что приказ №227 переломил ход войны – одно из заблуждений о роли Сталина в Великой Отечественной войне, заявил ранее историк Борис Соколов.

"Сталин надеялся, что под угрозой расстрелов и штрафбатов красноармейцы будут сражаться упорнее и нанесут больше урона врагу. В действительности порой выходило наоборот. Опасаясь репрессий, командиры всех уровней порой запаздывали с отходом, а это вело только к дополнительным потерям", – приводится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" цитата из книги Соколова "Мифическая война. Миражи второй мировой".

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