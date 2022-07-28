Ветераны объяснили размещение билбордов "Ни шагу назад" в Волгограде примером областных властей

28 июля 2022, 14:17

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Билборды "Ни шагу назад" появились в Волгограде по инициативе местных ветеранов к 80-летию Сталинградской битвы после того, как барельеф с этим приказом Сталина был установлен в администрации Волгоградской области, сообщил председатель городского совета ветеранов Александр Струков. Размещение приказов Сталина несвоевременно и неуместно, отметил политолог Александр Сайгин.

Билборды с приказом народного комиссара обороны Союза ССР Иосифа Сталина №227 "Ни шагу назад" монтируют в эти дни на улицах Волгограда, в частности, они уже установлены на Второй Продольной магистрали и на улице Коммунистической, сообщило ИА "Высота 102".

Инициатива распространить таким образом призыв Сталина принадлежит волгоградским ветеранам, а вдохновил их на этот шаг барельеф в фойе обладмина, рассказал агентству председатель Волгоградского городского совета ветеранов Александр Струков."С идеей установки баннеров с лозунгом "Ни шагу назад!" выступили ветераны войны и участники войны, Сталинградской битвы, труженики тыла и ветераны всех войн в связи с подготовкой празднования 80-летия Сталинградской битвы. Ведь каждый день приближает нас к этой знаменательной дате. Такой же лозунг можно сегодня увидеть и в администрации Волгоградской области. Это говорит о том, что и ветераны, и руководители нашей области (...) прислушиваются друг к другу, подсказывают, как достойно отметить приближающуюся дату. И в этом смысле наши поколения говорят на одном языке. Приказ "Ни шагу назад!", действительно, был суровым, жестким приказом, но он был обусловлен тяжелейшей ситуацией, которая складывалась на фронте", - привело его слова агентство.

Ранее на стене стене фойе первого этажа здания администрации Волгоградской области после завершения косметического ремонта появился барельеф с приказом Сталина №227 "Ни шагу назад". Сталинский призыв к железной дисциплине и порядку, наказы "отстоять нашу землю, спасти Родину, истребить и победить ненавистного врага" встречают всех, кто приходит в здание. Оставили среди цитат и фразу: "Паникеры и трусы должны истребляться на месте", сообщил 15 июля "Блокнот Волгоград".

Мнение о том, что приказ №227 переломил ход войны - одно из заблуждений о роли Сталина в Великой Отечественной войне, считает историк Борис Соколов. "Значение приказа № 227 (Ни шагу назад!) было двояким. С одной стороны он укрепил стойкость войск, уменьшил количество случаев, когда они отступали без приказа. С другой стороны командиры, опасаясь отдать приказ на отход без санкции свыше, часто опаздывали с отходом, и войска попадали в окружение. Сталин надеялся, что под угрозой расстрелов и штрафбатов красноармейцы будут сражаться упорнее и нанесут больше урона врагу. В действительности порой выходило наоборот. Опасаясь репрессий, командиры всех уровней порой запаздывали с отходом, а это вело только к дополнительным потерям", -приводится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" цитат из книги Соколова "Мифическая война. Миражи второй мировой".

Струков сообщил, что билборды с плакатом Сталина появятся во всех восьми районах Волгограда, место для их размещения представлено ветеранам не безвозмездной основе.

В администрации Волгоградской области сослались на незнание причин, по которым сталинский приказ «Ни шагу назад!» вывесили на улицах города, предположив, что это инициатива городской администрации. В администрации Волгограда также отмежевались от причастности к публичному запрету отступать, сославшись на просьбы ветеранов, сообщило V1.

Такие плакаты в нынешней России неуместны, полагает политолог Александр Сайгин. "Когда мы видим размещение плакатов с "Ни шагу назад!", то понимаем, что это косплей (от английского костюмированная игра - переодевание в различные роли - Прим "Кавказского узла") (...) советской России, которая в 1991 году закончилась, но категорически не хочет становиться историей. Поэтому у нас неожиданно появляются листовки с приказами, у нас восстанавливают памятники Ильичу, и возвращается символика со звездами, профилями Ленина и Сталина. А есть нормальная, современная, историческая Россия, в которой памятники Ленину сносят, и собственно приказ № 227 воспринимается как важная, но историческая бумага, которая в принципе к сегодняшнему дню никакого отношения совершенно не имеет", - привело его слова издание.

Сайгин усомнился в необходимости размещения подобных билбордов. "Возникает ощущение, что еще чуть-чуть, и по просьбе ветеранов у нас начнут формировать заградотряды, категорически запретят уходить с предприятий и будут давать за это уголовное наказание.Но у меня сразу вопрос к тем, кто это делает. Вы точно хотите именно этого или вам просто поиграться захотелось?", - приводятся в публикации слова политолога.

Призываем читателей "Кавказского узла" установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать наши новости на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть наши видео на Youtube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.