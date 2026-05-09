Кавказский узел

11:50, 9 мая 2026

Военный парад в Волгограде прошел на фоне ограничений

Парад в Волгограде. 9 мая 2026 года. Кадр видео администрации Волгограда https://t.me/volgadmin/10405

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приуроченный к дню Победы парад прошел сегодня в Волгограде без образцов современных боевых машин, организаторы ограничились показом ретро-техники. Праздничное мероприятие проводилось на фоне ограничений связи и не вызвало зрительского ажиотажа.

Как писал "Кавказский узел", 9 мая 2025 года военные парады в ЮФО прошли в Волгограде, Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Новороссийске, Майкопе, Элисте и Астрахани. В большинстве городов зрители смогли увидеть колонны военных и техники. Парад в Волгограде прошел без воздушной части, ее отменили по соображениям безопасности.

В 2023 году парад Победы в Волгограде традиционно проходил на площади Павших борцов и сопровождался строгими мерами безопасности. Зрители могли пройти на площадь только по пропускам, всех посетителей пропускали через металлоискатели. Волгоградцы с пониманием отнеслись к необходимости проверок.

Чиновники объяснили ограничения связи заботой о безопасности горожан

Парад, посвященный 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел сегодня на площади Павших Борцов, сообщает в своем телеграм-канале администрация Волгограда.

Об угрозе атаки беспилотников в Волгоградской области власти региона сегодня не объявляли, но мэрия областного центра предупредила горожан об ограничениях сотовой связи "в целях повышения мер безопасности" во время праздничных мероприятий.

"Временные ограничения сотовой связи применяются с целью комплексной защиты жизни и здоровья жителей региона и охраны объектов инфраструктуры от возможных действий киевского режима. Просим относиться с пониманием к этим мерам", - говорится в публикации администрации. Комментариев под публикациями в телеграм-канале мэрии нет, и возможность оставлять их отключена.

Парад не вызвал зрительского ажиотажа

В параде приняли участие расчеты военнослужащих и силовиков, а также техника времен Великой Отечественной войны. В этом году парад прошел без образцов современной военной техники, из современных машин в нем были задействованы лишь вездеход-багги «Сармат-2» и легкий бортовой грузовик «Нива Швабе 2д». Образцы этих машин, использующихся в зоне военной операции на Украине, в 2025 году также проезжали по площади Павших борцов, сообщает V1.ru.

В качестве зрителей на трибуны были допущены кадеты, курсанты и горожане, получившие приглашения на парад. В числе гостей были ветераны и "пожилые общественники", духовенство, юнармейцы, участники СВО, руководители ведомств, депутаты и чиновники, пишет издание.

"Парад в этом году не пользуется бешеной популярностью. Все желающие его посмотреть вполне поместились на площади Павших Борцов и Аллее Героев. Залезающих на деревья в надежде рассмотреть все получше, не было", - говорится в публикации.

За ограждением, установленным вокруг площади, сегодня собрались лишь "сотни зрителей", пишет ИА "Высота 102".

Волгоград выделяется длительной дискуссией о возвращении имени Сталина

Напомним, в Волгограде не первый год ведутся споры о возможном переименовании города в Сталинград. В апреле 2025 года эта идея получила новый повод для обсуждения - после встречи с активисткой провластных организаций из Волгограда Путин обещал "подумать" о таком переименовании.

Официальная процедура переименования Волгограда в Сталинград, о котором "обещал подумать" Путин, предусматривает долгую последовательность бюрократических шагов, но может быть реализована и без референдума.

Разговоры о переименовании аэропорта Волгограда в "Сталинград" активно велись еще с 1990-х годов. Однако из "Гумрака" в "Сталинград" аэропорт был переименован только после вмешательства Путина - 29 апреля 2025 года он заявил, что поддерживает инициативу ветеранов и участников СВО, подписав указ о переименовании в тот же день. При этом часть граждан выступала резко против переименования, напоминая о сталинской эпохе, в ходе которой были репрессированы 250 тысяч сталинградцев.

Переименование аэропорта укладывается в череду сознательных и несознательных попыток реабилитировать имя Сталина, но реального общественного запроса на это нет, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки и правозащитники. 

В июле 2022 года в Волгограде появились билборды со словами из приказа Сталина № 227 "Ни шагу назад". Председатель горсовета ветеранов пояснил, что это произошло по инициативе местных ветеранов к 80-летию Сталинградской битвы после того, как барельеф с этим приказом Сталина был установлен в администрации области.

Мнение о том, что приказ №227 переломил ход войны – одно из заблуждений о роли Сталина в Великой Отечественной войне, считает историк Борис Соколов. "Сталин надеялся, что под угрозой расстрелов и штрафбатов красноармейцы будут сражаться упорнее и нанесут больше урона врагу. В действительности порой выходило наоборот. Опасаясь репрессий, командиры всех уровней порой запаздывали с отходом, а это вело только к дополнительным потерям", – приводится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" цитата из книги Соколова "Мифическая война. Миражи второй мировой".

Автор: "Кавказский узел"

Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
