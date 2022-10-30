Близкие расстрелянных сталинградцев сравнили преследование пацифистов со сталинскими репрессиями

30 октября 2022, 18:39

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Преследование инакомыслящих, в том числе выступающих против военной операции на Украине, вызывает ассоциации с репрессиями 1930-х годов, указали на памятной акции в Волгограде родственники репрессированных.

Как писал "Кавказский узел", 30 октября с 1991 года отмечается в России как День памяти жертв политических репрессий. В Нальчике сегодня около десятка человек пришли на памятную акцию, на которой рассказали о репрессированных в сталинское время родственниках и о своей жизни в ссылке после депортации балкарцев.

Сегодня с утра к волгоградскому памятнику жертвам политических репрессий «Уходящие в небо» группами и поодиночке подходили люди. Они возлагали к подножию монумента цветы. Некоторые из них зачитывали имена из списков репрессированных сталинградцев.

В городе шел дождь и дул сильный порывистый ветер, участники памятной акции не смогли зажечь свечи у монумента. Сотрудников полиции у памятника не было, также никто не пытался мешать гражданским активистам выражать их позицию. Всего в акции приняли участие не менее 30 человек, передал корреспондент "Кавказского узла", побывавший на месте событий.

К 11 мск к памятнику подошел Владимир Бобровников, который с 1993 по 2010 годы занимал должность зампредседателя областной Ассоциации жертв политических репрессий. Все это время, по словам Бобровникова, члены Ассоциации проводили работу по реабилитации граждан, но лишь к 2016 году процесс реабилитации был закончен.

По его словам, активисты восстановили имена 250 тысяч репрессированных земляков, 200 тысяч из них были реабилитированы к 2010 году. В реабилитации еще 50 тысяч было по разным причинам отказано, рассказал Бобровников. Сейчас члены Ассоциации занимаются делами «по востребованию финансирования за конфискованное во время репрессий имущества», также они вовлечены в судебные процессы, связанные с реабилитациями. "Работа идет. И она еще не закончена", - сказал Владимир Бобровников корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Бобровникова, он выступает против сноса всех памятников, даже памятников Сталину. "Историю нельзя перечеркнуть. Что было, то и есть. Памятники должны оставаться, чтобы мы помнили, что происходило в истории страны. Это касается в том числе памятников Ленину и Сталину", - активист.

Бобровников подчеркнул, что в советское время был репрессирован его дед – казак Варфоломей Маслов. "В 1918 году дед воевал на стороне белых. В 1929 году его раскулачили и сослали на вольное поселение в Хабаровск. Потом он переехал в Смоленскую область. Там в 1938 году его вторично репрессировали, как "казачий элемент". Был расстрелян. В 1989 году его реабилитировали с формулировкой «за отсутствием состава преступления»", - рассказал Владимир Бобриков.

Другая участница акции, Евдокия Беленкова приехала в Волгоград из Иловлинского района. Она возложила цветы к подножию монумента. "Каждый год в этот день стараюсь сюда приехать. Не забываю эту дату, поминаю дедушку", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" женщина.

Евдокия Беленкова уточнила, что ее дед по матери Самуил Переходнов умер в 1931 году в Архангельской тюрьме. Он был казаком станицы Голубинской, до революции трижды избирался хуторским атаманом, а в гражданскую войну воевал на стороне белых. В годы репрессий его «расказачили». Во время ссылки семья, состоявшая тогда из 10 человек, похоронила троих родственников. "В 1968 году семья вернулась на Дон. Мама всего два раза в жизни ездила на поезде. И оба раза в товарных вагонах - в 1930 году и в 1968 году. Да, сейчас политический режим в стране ужесточился. Боюсь, что повторится история [репрессий]", - сказала она.

При этом свое отношение к сталинскому режиму Евдокия Беленкова определила как «50 на 50». "Было и плохое и хорошее", - высказала она свое мнение.

В чтении имен репрессированных принял участие член партии «Яблоко», экономист Владимир Назаренко. Он отметил, что Сталина в последнее время стали «поминать возвышенно и восторженно». "Говорят, что тогда был порядок, а теперь всех распустили. Типа, нужен новый Сталин. Одной из задач специальной военной операции и было ужесточение политической жизни в стране", - поделился своим мнением Назаренко с корреспондентом "Кавказского узла".

При Сталине проводились массовые аресты и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Назаренко рассказал, что родной брат его деда в 1930-х годах был репрессирован. Семья тогда проживала в Камышине Сталинградской губернии. "Был он образованным человеком. Выступил однажды на собрании с критикой коллективизации, предъявили ему 58-ю статью УК РСФСР (контрреволюционную деятельность. – Прим. "Кавказского узла"). Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Работал он на рудниках, потом сослали в Ростовскую шахту. Туда к нему жена приехала. Умер, когда ему исполнилось 49 лет. Не успели его реабилитировать при жизни", - сообщил участник акции.

Также к памятнику «Уходящие в небо» подошла группа студентов. Из них только Елена Ливцова согласилась на беседу с корреспондентом "Кавказского узла". "Моя семья не пострадала в те годы от репрессий. Но прадед моего одноклассника был расстрелян в 1939 году. За что, его потомки не знают. Собираются сходить в архив ФСБ. Говорят, там можно получить уголовное дело для ознакомления", - сказала девушка.

Она пояснила, что ее друзья не хотят высказываться на политические темы. "Неизвестно, как потом отразятся наши высказывания на нашей учебе в вузе. К переименованию же нашего города в Сталинград отношусь отрицательно. Я за то, чтобы ему вернули старое название – Царицын", - сказала Елена Ливцова.

В августе активисты "Союза русского народа" потребовали от властей переименовать Волгоград в Сталинград и установить памятник Сталину. Комментаторы в соцсети "ВКонтакте" раскритиковали эту инициативу, указав на более насущные проблемы в городе, в том числе с парками и работой предприятий. Историки также не поддержали эту идею.

Член федерального бюро партии «Яблоко» Александр Ефимов после чтения имен репрессированных священнослужителей Сталинградской губернии высказал корреспонденту «Кавказского узла» мнение, что «то, что сейчас происходит, нельзя в чистом виде назвать сталинским или большевистским террором, но генетически, конечно, современность связана с той эпохой».

Современные политические репрессии он назвал «выборочными». "Они касаются в основном политических активистов, либо тех людей, которые не желают идти на [военную операцию] и убивать граждан другого государства по приказу нашего вождя. Мы видим, что Госдума, Совет Федерации осуществляют законодательное обеспечение новых репрессий, приняты новые законодательные акты, которые вводят ответственность за слово «война», за мнение, за критику действующей власти. Таких уголовных дел по стране много, в том числе и в отношении членов партии «Яблоко»", - сказал Александр Ефимов.

По словам Ефимова, его родственники также подверглись репрессиям в 1930-е годы. "Мой прадед Кириллов Илья Николаевич собирал в своем доме в Зеленом Доле каждое воскресенье прихожан разрушенной церкви для чтения Библии. Их обвинили в контрреволюции и расстреляли. И два его сына – офицеры – также были расстреляны. Третий сын бежал в Украину в город Николаев. Бабушка во время этих расстрелов была беременна моим отцом. Они с супругом бежали, жили гражданским браком и только в 1953 году смогли пожениться", - рассказал историю своей семьи Александр Ефимов.

Он высказался категорически против переименования Волгограда в Сталинград, пояснив, что все, связанное с именем Сталина, должно трактоваться «однозначно отрицательно».

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