Инициатива о переименовании Волгограда не нашла поддержки среди историков

17 августа 2022, 16:22

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В Волгограде не проводилось исследований об отношении жителей к возможному переименованию города в Сталинград, но такие инициативы неуместны, отметил политолог Александр Сайгин. Если необходимо изменить название города, ему можно вернуть историческое название Царицын, указал историк Антон Посадский. Жителей города готовят к переименованию областного центра в Сталинград, однако возвращение исконного названия было бы разумнее, подчеркнул историк Аркадий Белоусов.

Как писал "Кавказский узел", активисты "Союза русского народа" потребовали от властей переименовать Волгоград в Сталинград и установить памятник Сталину. Комментаторы в соцсети "ВКонтакте" раскритиковали эту инициативу, указав на более насущные проблемы в городе, в том числе с парками и работой предприятий.

Пресс-служба аппарата губернатора сегодня передала ответ губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на вопрос "Кавказского узла" о переименовании Волгограда в Сталинград. "Я считаю, что ко всем изменениям названий населенных пунктов, улиц надо подходить очень и очень аккуратно, взвешенно", – заявил Андрей Бочаров.

По его мнению, решение о переименовании населенных пунктов должны принимать жители, многие из которых прожили в них всю свою жизнь. "Считаю, что выявление мнения населения [по вопросу переименования их населенного пункта] должно происходить исключительно на основе референдума", – отметил Андрей Бочаров.

Депутаты волгоградской областной думы 14 июля приняли закон, который позволяет переименовывать населенные пункты без учета мнения жителей. 18 июля подписанный губернатором Андреем Бочаровым закон Волгоградской области "О внесении изменений в статью 13 закона Волгоградской области от 7 октября 1997 года №139-ОД "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области" был опубликован на официальном портале правовой информации Волгоградской области.

Волгоградский политолог Александр Сайгин подчеркнул, что губернатор свою позицию по этому поводу четко не высказывает. Он, по мнению политолога, наблюдает за развитием ситуации и "поступает так, как считают на федеральном уровне". "Он [губернатор] с федералами спорить не будет", – сказал Александр Сайгин.

Политолог считает, что ни старшее поколение волгоградцев, ни молодежь идею переименования Волгограда в Сталинград "в большинстве своем" не поддерживают. "Можно рассчитывать на то, что на референдум, если такой случится по этому вопросу, молодежь не придет. Но и старшее поколение не горит желанием такого переименования. Одно дело вернуть метафизического Сталина, который "порядок наведет". И другое – переименовывать ради этого город. Не вижу роста базы поддержки такого переименования", – заявил Сайгин.

Политолог отметил, что все эти "звоночки" в виде переименования города в Сталинград в значимые исторические даты - шесть дней в году, демонстрация "сталинских" баннеров и барельефов адресованы, скорее всего, депутатам областной думы, губернатору и части членов КПРФ. "Но и в КПРФ нет однозначного мнения по этому вопросу. Нужно напомнить, что именно с подачи коммунистов Царицын был переименован в Сталинград. И с их же подачи Сталинград стал Волгоградом. Наличие сталинской риторики в КПРФ – звучит красиво, но неисполнимо", – сказал Александр Сайгин.

Билборды "Ни шагу назад" появились в Волгограде по инициативе местных ветеранов к 80-летию Сталинградской битвы после того, как барельеф с этим приказом Сталина был установлен в администрации Волгоградской области, сообщил председатель городского совета ветеранов Александр Струков. Появление билбордов с приказом Сталина в Волгограде в первую очередь призвано напомнить горожанам о Сталинградской битве, это отсылка к истории, считает политолог Эдгар Петросян. Власти напомнили о приказе №227 в контексте спецоперации на Украине, предположил политолог Сергей Бойко. Образ Сталина не только напоминает о войне, но и для многих стал символом патриотизма, отметила политтехнолог Елена Шаркова. Приказ Сталина на билбордах показывает, что настроения в обществе меняются, высказали мнение многие из опрошенных "Кавказским узлом" жителей Волгограда.

Инициатива движения "Союз русского народа" по переименованию Волгограда в Сталинград и по установке памятника Сталину в Волгограде, по мнению политолога, исходит от лидера Александра Терентьева – человека "специфического", склонного к популизму. Также Сайгин считает, что и федеральные власти не готовы к переименованию Волгограда в Сталинград, в том числе и из-за существенных финансовых издержек, которые "никто не считал". Не склонны поддерживать идею реабилитации сталинского режима и в российских спецслужбах, так как им хорошо известен исторический опыт зачисток органов госбезопасности в годы сталинских репрессий, указал Сайгин. "Члены Общественной палаты региона должны сделать запрос по вопросу финансовых затрат, необходимых для такого переименования. Но они этого не делали. Социологические опросы никто по этому вопросу также не проводил", – добавил он.

Сайгин также указал, что не видит связи между инициативами по продвижению образа Сталина в Волгограде с проводимой на Украине специальной военной операцией.

Доктор исторических наук Антон Посадский отрицательно относится к идее переименования Волгограда в Сталинград. "Сталин – не то имя, которое следует в России увековечивать в названиях. О последствиях такого – гипотетического – переименования нет смысла гадать. Легко предположить очередной виток общественного противостояния по этому поводу. Можно вспомнить настойчивые предложения хорошего писателя-фронтовика Юрия Бондарева о таком переименовании и полемику тех лет", – заявил историк корреспонденту "Кавказского узла".

Если вопрос переименования города стоит остро, то лучше вернуть ему исконное название, указал Посадский. "Крепость русского заложения на Нижней Волге называлась Царицын, это историческое имя города, которое можно и следовало бы вернуть. Имя Сталина сегодня активно обсуждается в разных контекстах. Для Волгограда это, очевидно, прежде всего, вопросы вокруг предполагаемого переименования. Соответственно, "партии и движения" участвуют в этих обсуждениях. Их мотивы и степень искренности мне неизвестны", – отметил историк.

Социолог и блогер Мария Туровец считает, что, если город и переименуют в Сталинград и поставят в нем памятник Сталину, то "рано или поздно наступит новый ХХ съезд партии, и все придется убрать".

Историк Аркадий Белоусов отметил, что в Волгограде не проводились социологические опросы по поводу переименования города в Сталинград. "Мнения горожан никто не спрашивал. И расходы финансовые на эти цели никто не подсчитывал. Последнее время в Волгограде навязывается образ Сталина. И баннеры соответствующие появляются, и барельефы, и статьи с идеями установки памятника Сталину – все это неспроста", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению Белоусова, ведется подготовка "к неизбежному переименованию Волгограда в Сталинград". Историк связывает это с утверждением политического режима в стране. Впрочем, этот процесс историк не связывает с СВО на Украине. Не видит он в нем и средства для улучшения туристической привлекательности города. "Рано или поздно Сталинград появится на карте стране. Это неизбежно", – вздохнул Белоусов.

Он также указал, что в Волгоградской области есть населенные пункты, которые могут пройти через процесс переименования – Киквидзенский район, поименованный в честь командира 16-й красной дивизии, районный центр Серафимович, ранее станица Усть-Медведицкая, которая носит фамилию пролетарского писателя, город Краснослободский – до революции хутор Букатин. "Вот три основных проблемных топонимических объекта, которые ждут возвращения своих исконных названий. К ним я бы и Волгоград отнес. Нужно вернуть нашему областному центру исконное имя – Царицын-на-Волге. И больше никогда не переименовывать", – заявил Аркадий Белоусов.

Напомним, в июне 2014 года президент РФ Владимир Путин не исключил, что Волгограду может быть возвращено название Сталинград, и предложил решить этот вопрос на референдуме. 30 августа 2021 года министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи преследуют цель политически ослабить Россию.

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