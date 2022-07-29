Билборды "Ни шагу назад" в Волгограде дали повод для споров о настроениях в обществе

29 июля 2022, 04:00

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Появление билбордов с приказом Сталина в Волгограде в первую очередь призвано напомнить горожанам о Сталинградской битве, это отсылка к истории, считает политолог Эдгар Петросян. Власти напомнили о приказе №227 в контексте спецоперации на Украине, предположил политолог Сергей Бойко. Образ Сталина не только напоминает о войне, но и для многих стал символом патриотизма, отметила политтехнолог Елена Шаркова. Приказ Сталина на билбордах показывает, что настроения в обществе меняются, полагают многие из опрошенных "Кавказским узлом" жители Волгограда.

Как писал "Кавказский узел", в Волгограде появились билборды "Ни шагу назад". Председатель городского совета ветеранов Александр Струков рассказал, что это произошло по инициативе местных ветеранов к 80-летию Сталинградской битвы после того, как барельеф с этим приказом Сталина был установлен в администрации области. Размещение приказов Сталина несвоевременно и неуместно, отметил политолог Александр Сайгин.

Мнение о том, что приказ №227 переломил ход войны - одно из заблуждений о роли Сталина в Великой Отечественной войне, считает историк Борис Соколов. "Значение приказа № 227 (Ни шагу назад!) было двояким. С одной стороны он укрепил стойкость войск, уменьшил количество случаев, когда они отступали без приказа. С другой стороны командиры, опасаясь отдать приказ на отход без санкции свыше, часто опаздывали с отходом, и войска попадали в окружение. Сталин надеялся, что под угрозой расстрелов и штрафбатов красноармейцы будут сражаться упорнее и нанесут больше урона врагу. В действительности порой выходило наоборот. Опасаясь репрессий, командиры всех уровней порой запаздывали с отходом, а это вело только к дополнительным потерям", - приводится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" цитата из книги Соколова "Мифическая война. Миражи второй мировой".

Волгоградская журналистка и политтехнолог Елена Шаркова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что такой билборд она впервые увидела 28 июля у поликлиники №28.

Появление в городе билбордов с приказом №227 Сталина, связано, прежде всего, с 80-тилетием начала Сталинградской битвы, считает она. «Кто-то реагирует радостно, кто-то нейтрально. Меня не пугает это явление. Я всегда была сторонником того, что историю переписывать не стоит. Да, были репрессии. Да, многие семьи пострадали. Но трудно спорить и с тем, что значение Сталина в истории страны велико. Он, безусловно, спорная фигура. Но под его руководством армия победила в 1945-м. Появление таких билбордов – это отсылка к истории. Никакой политической окраски я этому не придаю», - сказала Елена Шаркова.

«О Сталине чаще стали говорить в публичных дискуссиях, в теледебатах, в СМИ, при бытовых разговорах. Это связано с волной патриотизма в связи со спецоперацией на Украине. Сталин является теперь символом патриотизма, так как он был победителем в Великой Отечественной войне. Его фигура выходит опять на первый план», - считает Шаркова.

Активист и политолог Эдгар Петросян сказал корреспонденту "Кавказского узла", что не видит связи между демонстрацией сталинского приказа «Ни шагу назад» на улицах Волгограда с спецоперацией на Украине.

«Региональная власть пытается абстрагироваться от спецоперации как только может, как будто она не ведется. Сильно сомневаюсь, что это (билборды) как-то связано со специальной военной операцией. Началась подготовка к 80-й годовщине начала Сталинградской битвы, вот и решили так себя показать, проиллюстрировать историческую дату», - считает он.

Петросян напомнил, что попытки переименовать город в Сталинград «сразу разбиваются о реальность». «Люди не хотят никаких переименований, и такие попытки пока безуспешны. Народ у нас не настроен на переименование (Волгограда)», - высказался политолог.

Политолог Центра Адама Смита Сергей Бойко также считает, что появление билбордов с приказом Сталина «Ни шагу назад» скорее демонстрирует «отсылку к той эпохе», нежели некий возврат современного общества к сталинизму. Приказ №227 появился в дни напряженной борьбы, когда советские войска оставили Ростов-на-Дону и спешно отступали в Волго-Донское междуречье, напомнил он. «Этот приказ был необходим. Надо было привести отступающие части в порядок, ликвидировать панику. Можно привести параллели с современностью. Власти города (Волгограда) подбирали (иллюстрацию) не только с историческим контекстом, но с учетом спецоперации на Украине [...] Надо вспомнить о Сталинском приказе, чтобы мобилизоваться», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бойко отметил, что Великая Отечественная война играет важную роль для современного политического режима. "Часто к этой победе апеллируем", - заметил он.

В августе 2020 года широкий резонанс вызвали слова главы МИД России Сергея Лаврова, который на встрече с ветеранами в Волгограде заявил, что попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи преследуют цель политически ослабить Россию. Впоследствии Лаврову пришлось отвечать на обвинения в оправдании сталинизма. Он уточнил, что считает недопустимой критику генсека "без каких-либо нюансов", потому что признание Сталина "абсолютным злом" приравнивает СССР к нацистской Германии. Попытки обелить Сталина приводят к оправданию репрессий, прокомментировал слова министра правозащитник Иван Джуха. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи объяснили слова Лаврова попыткой привлечь "партией власти" голоса избирателей перед выборами, поскольку в Волгограде много сталинистов даже среди молодежи.

Жители Волгограда связали появление билбордов с изменениями в политике страны

Один из билбородов установлен на улице Коммунистическая в Волгограде у городского сада.

Инженер-строитель Алексей Быков отметил, что приказ "Ни шагу назад!" активно осуждали в 90-е годы. "То, что теперь этот приказ демонстрируется на всю улицу, говорит, что времена изменились", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Таксист Сергей Бирюков сказал, что не видит ничего страшного в билбордах с приказом Сталина. «Такие плакаты напоминают нам о Сталинградской битве [...] С современностью я эти плакаты не связываю. Это дань памяти», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Бирюков рассказал, что работает таксистом третий год, до этого работал на железной дороге. Профессию сменил «по состоянию здоровья», пояснил он.

«Я бы на месте властей не стал бы демонстрировать всему миру этот спорный приказ. Да, время тогда было такое – отступала армия. Но приказ ужесточил репрессии в армии», - сказал корреспонденту "Кавказского узла" экскурсовод Евгений Кручинин.

Студентка Наталья сказала корреспонденту "Кавказского узла" что ничего не слышала о приказе №227 Сталина, а история Сталинградской битвы ей мало знакома. «Нам часто рассказывали в школе про Сталинградскую битву, про подвиги 13-й гвардейской дивизии, например. В панораму "Сталинградская битва" нас классом водили несколько раз. Но от таких походов остается только впечатление. Подробностей истории я не запоминала», - пояснила она.

Пенсионер Станислав Евланов рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что после перестройки много читал о сталинских репрессиях, но этот интерес в начале 2000-х уступил место решению семейных проблем. Он сказал, что потерял работу на Тракторном заводе, попробовал себя в торговле, но «прогорел», долгое время занимался установкой и обслуживанием пластиковых окон.

«Не хотелось бы, чтобы в стране установились вновь репрессии [...] Думаю, что приказ Сталина на билборде – признак изменения политики в стране», - сказал Евланов.

Пенсионерка Антонина Андреевна сказала корреспонденту "Кавказского узла", что не видит ничего плохого в популяризации Сталина в Волгограде. «В фойе планетария мозаика – портрет Сталина. Он там висит с момента открытия планетария. Нет ничего в этом плохого. Хороший был руководитель и человек. Навел порядок в стране», - отметила она.

Водитель такси Сергей сказал корреспонденту "Кавказского узла", что пару раз видел билборд с приказом Сталина «Ни шагу назад». «Это не только упоминание из истории. Это и нам посыл», - отметил он.

Проведенный опрос не носит репрезентативный характер и отражает только частные мнения опрошенных жителей Волгограда.

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