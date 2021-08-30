Иосиф Сталин. Фото: http://hdl.loc.gov/loc.pnp/cph.3a33351 https://ru.wikipedia.org

30 августа 2021, 17:01

Лавров назвал критику личности Сталина угрозой для России

Попытки выставить Иосифа Сталина главным злодеем его эпохи преследуют цель политически ослабить Россию, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с ветеранами в Волгограде.

Как писал "Кавказский узел", личность Иосифа Сталина до сих пор вызывает жаркие споры на Кавказе. Среди жителей Северного Кавказа Сталина почитают те, кто ошибочно ассоциирует с ним понятие "социальной справедливости", которой они отчаялись добиться от современных властей, указали в мае опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Министр иностранных дел Сергей Лавров прилетел сегодня в Волгоград по случаю торжественной передачи одиннадцати знамен воинских частей и подразделений, участвовавших в Сталинградской битве. Ранее штандарты хранились в Центральном музее вооруженных сил России и в архиве Минобороны. Церемония прошла в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане, передала "Высота 102".

Критика Сталина является частью атаки на итоги Второй мировой войны и в целом на историческое прошлое России, заявил министр на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны в Волгограде. Эти попытки переписать историю преследуют цель политически ослабить Россию, подчеркнул министр.

"[Вы упомянули] Иосифа Сталина, который <...> всеми процессами должен был руководить. Я абсолютно согласен с тем, что историю нельзя трогать. Кстати, нападки на Сталина как на главного злодея, сваливание в одну кучу всего, что он сделал в довоенное время, во время, после войны – это ведь тоже часть той самой атаки на наше прошлое, на итоги Второй мировой войны", – процитировал Лаврова ТАСС.

Уже после развала СССР на юге России появились новые памятники Сталину. Большая часть из них находится на территории Северной Осетии – более 20. Есть такие памятники и в Волгоградской области, в Дагестане, Кабардино-Балкарии, на Ставрополье, в Краснодарском крае, Ростовской области. Улицы, названные в честь Сталина, есть в Махачкале, Цхинвале и в нескольких других населенных пунктах, указано в подготовленной "Кавказским узлом" справке "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне". Публикация содержит анализ наиболее известных мифов и достоверных сведений относительно действий Сталина в ходе войны.

Как писал "Кавказский узел", в 2019 году в связи со 140-летием со дня рождения Иосифа Сталина волгоградские коммунисты установили ему памятник у здания своего обкома, именуемого Сталинградским. Многие пользователи Facebook раскритиковали эту идею, а участницы трех одиночных пикетов напомнили организаторам открытия памятника о сталинских репрессиях. Установку монумента осудила и Организация жертв репрессий. Областное отделение партии "Яблоко" потребовало от мэрии и прокуратуры провести проверку, имели ли право коммунисты устанавливать бюст Сталина. Организаторы установки памятника в ходе дискуссии о генсеке КПСС назвали сталинские методы борьбы с инакомыслящими неприемлемыми в современных условиях.

В преддверии Дня Победы в 2021 году бюст Сталина появился и в Дагестанских Огнях, однако вскоре его демонтировали. Глава города Джалалутдин Алирзаев пояснил, что бюст Сталина был установлен местными коммунистами без разрешения властей. Установка бюста вызвала споры в соцсетях. Одни комментаторы указали, что коммунисты, установившие бюст Сталина, проявили неуважение к народам Кавказа, репрессированным по его приказу в годы Второй мировой войны. Их оппоненты, в свою очередь, напомнили о роли Сталина в годы войны.

В августе 2016 года губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поддержал предложение ветеранов присвоить международному аэропорту Волгограда название "Сталинград". Инициатива не была претворена в жизнь. Опрошенные "Кавказским узлом" политологи и активисты сочли ее неуместной и спекулятивной.

Не прекращаются и попытки переименовать в Сталинград сам областной центр. Так, этот вопрос обсуждался 23 июля в рамках визита в Волгоград сопредседателя партии "Справедливая Россия – Патриоты – за правду" Захара Прилепина.

"Кавказский узел" на тематической странице "Мифы и правда о Победе" публикует материалы, связанные с участием уроженцев Кавказа в Великой Отечественной войне, а также о влиянии войны на жизнь жителей региона.

Примечание:

"Пользователи соцсетей поддержали внучку маршала Чуйкова за критику концерта на Мамаевом кургане", "Пользователи Instagram раскритиковали мероприятия ко Дню Победы в Дагестане", "Активисты раскритиковали организацию сахаровской выставки в Калмыкии".

Автор: "Кавказский узел"

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