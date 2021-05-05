Почитание Сталина на Кавказе становится ответом на снижение уровня жизни

05 мая 2021, 04:00

Среди жителей республик Северного Кавказа Иосифа Сталина почитают те, кто ошибочно ассоциирует с ним понятие "социальной справедливости", которой они отчаялись добиться от современных властей, отметили опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Дагестанских Огнях установили бюст Иосифа Сталина на постаменте. 2 мая стало известно, что бюст вместе с табличкой демонтирован — на месте, где был установлен памятник, остался лишь пустой постамент. Глава города Джалалутдин Алирзаев сообщил, что бюст Сталина был демонтирован потому, что был установлен местными коммунистами без разрешения властей.

Сообщение об установке бюста Сталина в Дагестанских Огнях поступило 1 мая на смс-сервис "Кавказского узла". "29 апреля в Дагестанских Огнях установлен бюст Сталина", - сказано в сообщении. Коммунисты, установившие бюст Сталина, проявили неуважение к репрессированным народам Кавказа, заявили интернет-пользователи. Их оппоненты, в свою очередь, напомнили о роли Сталина в годы войны. Материал "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" представляет собой анализ наиболее известных мифов и достоверных сведений относительно действий Сталина в ходе войны.

Врио руководителя Агентства по охране культурного наследия Республики Дагестан Махач Мусаев сообщил 4 мая корреспонденту "Кавказского узла", что установка бюста по инициативе местных коммунистических активистов была незаконной.

"Все подобные мероприятия должны проходить через комиссию при главе Республики Дагестан по увековечению памяти выдающихся деятелей, заслуженных лиц, а также исторических событий в Республике Дагестан, куда вхожу, в том числе и я. Могу точно сказать — этот вопрос на комиссии не рассматривался, и, следовательно, установка памятника была самовольной", — сказал он.

По мнению Мусаева, на демонтаж памятника могли повлиять, как его самовольная установка, так и возмущение общества. Что касается отношения к Сталину в дагестанском обществе, то Мусаев заметил, что дагестанцы "уделяют мало внимания истории, живя в основном сегодняшним днем и будущим". "Есть и те, кто тоскует по советским временам, почему-то отождествляя их со Сталиным, который предстает в их глазах справедливым и жестким правителем, а также те, кому нужен "хозяин", — подчеркнул он.

При этом, по мнению Мусаева, в случае снижения уровня жизни образ Сталина получит все новых симпатизирующих, но противников Сталина все равно будет больше, чем его почитателей.

Научный сотрудник НИИ истории, антропологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН Зураб Гаджиев отметил, что в Дагестане есть люди, ностальгирующие по СССР.

"Это в основном люди старшего возраста. Причем, судя по их возрасту, они явно не жили при Сталине (или не успели войти в сознательный возраст), поэтому они ничего не знают о реальном положении в то время", — заявил он корреспонденту "Кавказского узла", подчеркнув, что у молодежи "влюбленности в Сталина нет".

Он также заявил, что на Кавказе нет и не будет тренда в поддержку Сталина, поскольку там очень сильная память о репрессиях. "Помимо депортированных народов, в том же Дагестане в 1935-1936 годы была массовая высылка так называемых "кулаков", что ударило по благосостоянию Дагестана, репрессии против религиозных деятелей. То же самое было и в других республиках. Поэтому какое-то серьезное сталинистское движение тут невозможно", — заключил Гаджиев.

Историк Патимат Тахнаева отметила, что появление бюста Сталина именно в Дагестанских Огнях не было случайностью. "Бывший мэр города Галим Галимов успел вляпаться в историю с тем, что разрешил назвать в городе улицу в честь Сталина, но при этом деликатно заметил, что "они" решили "остановиться на том, что уже есть улица в честь него, а памятник — будет уже слишком". По всей видимости, мэр Галимов не знал о чудесной фразе господина Рузвельта, в которой последний сравнивал беспечность по поводу "небольшой инфляции" с "немножко беременностью", — подчеркнула она.

Она поддержала мнение о том, что почитатели Сталина — это в основном люди, которым нужен "хозяин". "Сталинофилы не знают ни истории своей страны, ни истории нацистской Германии", — заключила она.

По мнению чеченского историка Зелимхана Мусаева, культ Сталина связан главным образом с современными проблемами. "Когда люди выходят ставить памятник Сталину, они обозлены ворами, они обозлены общим положением. Но они опасаются прямо сказать власти об этом. И поэтому используют, не думая, чем это аукнется — а аукнется это обострением отношений с соседями", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Осетинский журналист Алихан Хоранов отметил, что, хотя Сталин сыграл самую трагичную роль в новейшей истории народов Кавказа с депортациями, ссылками и уничтожением тысяч людей по идеологическим причинам, "к сожалению, даже такая очевидная вещь не находит однозначной оценки среди наших земляков".

"Реанимация [культа] Сталина — это запрос на порядок и социальную справедливость, с которыми в коллективной памяти ассоциируется сталинская эпоха. Хотя люди, хорошо знакомые с историей, знают, что ни первого, ни второго в годы правления Сталина не было. Стоят за этим обычные люди, наивно считающие, что "при Сталине был порядок". А помогают им в этом коммунисты, для которых Сталин — это единственный мем, способный создать видимость интереса населения к красной идеологии. Основной контингент сталинистов — это люди от 40 до 60 лет. Молодежи эта тема мало интересна. Ну и даже те люди, которые ставят бюсты Сталину, совершенно не собираются и не хотят жить при сталинизме, что мне кажется очевидным. Сталин — это мем, как Гомер, Симпсон или Че Гевара. И в таком качестве он продолжит сетевую жизнь", — заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Завотделом народов Кавказа в Институте этнологии и антропологии РАН, профессор МГУ Сергей Арутюнов заметил, что для некоторых народов Кавказа (например, чеченцев) Сталин был хуже дьявола. Он связал интерес к Сталину с "веймарским синдромом" — шоком от поражения и распада СССР в 1990-х, когда люди оказались "унижены", и в качестве компенсации часть из них обратилась к прошлому, когда СССР был великой державой.

При всем этом Арутюнов все равно уверен, что большинство жителей Кавказа настроены антисталински. "Многие просто молчат, поскольку есть вещи, которые неприятно вспоминать. Но среди немолчащих огромное количество людей, потерявших своих близких, или тех, чьи предки пострадали по вине Сталина, чья жизнь была сломана", — сказал он корреспонденту "Кавказского узла".