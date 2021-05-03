Мэр Дагестанских Огней объяснил демонтаж бюста Сталина

03 мая 2021, 16:40

Бюст Иосифа Сталина в Дагестанских Огнях демонтирован потому, что был установлен местными коммунистами без разрешения властей, сообщил глава города. Бюст вернут на постамент, когда будут оформлены документы для его установки, пообещал лидер фракции КПРФ в парламенте Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 29 апреля в Дагестанских Огнях установили бюст Иосифа Сталина на постаменте. 2 мая стало известно, что бюст вместе с табличкой демонтирован - на месте, где был установлен памятник, остался лишь пустой постамент.

Сообщение об установке бюста Сталина в Дагестанских Огнях поступило 1 мая на смс-сервис "Кавказского узла". "29 апреля в Дагестанских Огнях установлен бюст Сталина", - сказано в сообщении. Коммунисты, установившие бюст Сталина, проявили неуважение к репрессированным народам Кавказа, заявили интернет-пользователи. Их оппоненты, в свою очередь, напомнили о роли Сталина в годы войны. Материал "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне" представляет собой анализ наиболее известных мифов и достоверных сведений относительно действий Сталина в ходе войны.

Бюст Сталина, установленный местными коммунистами возле одной из остановок в Дагестанских Огнях, демонтировали по причине отсутствия разрешения на его установку, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» мэр города Джалалутдин Алирзаев. По словам чиновника, памятник установили самовольно.

«Согласования с администрацией об установке бюста не было. Видимо, коммунисты взяли на себя ответственность и решили поставить памятник на улице, которая названа именем Сталина», - сказал глава города.

По словам Алирзаева, инициаторам установки памятника Сталину следовало сначала посоветоваться с горожанами, и в первую очередь - с жителями именно этой улицы. «Потом уже, после этого обсуждения, должен на место выехать архитектор города, посмотреть, как это все согласовывается с обликом города. Но ничего этого сделано не было», - пояснил он.

При демонтаже памятника присутствовал участковый уполномоченный полиции, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» один из работников, снимавших бюст с постамента.

Бюст Сталину и табличка с постамента убраны временно самими инициаторами их установки, заявил корреспонденту «Кавказского узла» зампред Народного Собрания Дагестана, лидер фракции КПРФ в дагестанском парламенте Махмуд Махмудов.

Как утверждает Махмудов, скульптуру планируют вернуть на место после оформления всех необходимых для установки разрешительных документов.

«Открытие памятника планировалось 9 мая, поэтому местные коммунисты поторопились, - не до конца оформив все разрешительные документы, они установили бюст на постамент. Как только все бумаги будут получены, бюст вернут на место», - отметил Махмудов.

По его предположению, завершить оформление документов ко Дню Победы вряд ли получится, так как в стране до 11 мая объявлены нерабочие дни.

«Если успеем к 9 мая – хорошо, если же нет, то предполагается вернуть бюст как только будут получены все документы в мэрии», - сказал Махмуд Махмудов. Он добавил, что памятник был заказан и отлит за счет средств, собранных городскими коммунистами.

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