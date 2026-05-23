Азербайджанский оппозиционер осужден по делу о мошенничестве

Суд в Баку приговорил к 4,5 года лишения свободы председателя упраздненной партии "Возвышение" Анара Асадли, который был обвинен в мошенническом присвоении денег четырех человек.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2023 года председатель партии "Возвышение" Анар Асадли был задержан и обвинен в мошенничестве. Расследование было начато по жалобам двух человек, которые заявили полиции, что Асадли обманом присвоил их деньги на сумму 150 тысяч и 10 тысяч долларов. Асадли утверждает, что не имеет долгов перед потерпевшими.

В деле Асадли "нет состава преступления", и защита намерена "добиваться полного оправдания" политика, заявил в июле 2023 года "Кавказскому узлу" адвокат Хикмет Алиев.

Бакинский суд по тяжким преступлениям 22 мая приговорил Анара Асадли к четырем годам и шести месяцам лишения свободы, сообщает на своем сайте Meydan TV.

Анар Асадли был обвинен в мошенничестве в отношении четырех человек. Среди потерпевших - Огтай Гасимов, помощник бывшего президента Абульфаза Эльчибея, и Ильхам Гусейнов, бывший глава исполнительной власти Зангилана.

Асадли отрицал обвинения, заявляя, что не присваивал чужие деньги и что произошедшее было недоразумением. Также после ареста он объявил, что возглавляемая им партия приостановила деятельность, пишет издание.

Напомним, 9 января Огтай Гасымов заявил в суде, что Асадли взял у него 150 тысяч долларов. Сначала, по словам Гасымова, он дал Асадли 50 тысяч долларов, которые тот пообещал вложить в покупку и продажу недвижимости в Стамбуле. Затем Гасымов вновь дал Асадли деньги для участия в проекте строительства больницы по тендеру. После показаний между Асадли и Гасымовым произошла словесная перепалка.

На внеочередных парламентских выборах 2020 года Асадли баллотировался в депутаты от Зангилан-Губадлинского избирательного округа. По окончанию голосования Асадли заявил о фальсификациях и представил материалы об этом в ЦИК. После выборов, в июле 2020 года, Асадли стал одним из основателей партии "Возвышение", спустя год партия была зарегистрирована.

В феврале 2020 года ОБСЕ заявила, что нарушения в ходе подсчета голосов на выборах в Азербайджане дают основания сомневаться в честности результатов. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о внеочередных выборах в парламент Азербайджана-2020".