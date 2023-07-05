Суд смягчил меру пресечения азербайджанскому оппозиционеру Асадли

05 июля 2023, 21:50

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Суд в Баку изменил меру пресечения председателю партии "Возвышение" Анару Асадли и перевел его под домашний арест. Защита требует полного оправдания политика по обвинению в мошенничестве.

Как писал "Кавказский узел", 21 апреля Наримановский районный суд Баку арестовал председателя партии "Возвышение" Анара Асадли на три месяца. Ему предъявлено обвинение по статье о мошенничестве. В ноябре 2022 года Асадли не позволили выехать из страны. В МВД объяснили это проведением расследования. Асадли связал ограничение его прав со своей политической деятельностью.

Наримановский районный суд Баку удовлетворил сегодня ходатайство защиты Асадли, изменив меру пресечения политику на домашний арест. Асадли был освобожден из-под стражи, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Хикмет Алиев.

По словам защитника, в деле Асадли "нет состава преступления" и защита намерена "добиваться полного оправдания" политика. Он не стал вдаваться в подробности уголовного дела, сославшись на тайну следствия. Сам Асадли был не доступен для комментариев.

В Наримановском районном суде подтвердили информацию о переводе Асадли под домашний арест

В МВД Азербайджана получить комментарии не удалось. Однако ранее, в пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в отношении Асадли действительно есть решение о запрете на выезд из страны. "В отношении него проводится расследование на основе жалоб двух граждан. Они заявили полиции, что он мошенническим путем присвоил их деньги на сумму 150 и 10 тысяч долларов", - отметили в МВД.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов ранее сказал корреспонденту "Кавказского узла", что на внеочередных парламентских выборах 2020 года Асадли баллотировался в депутаты от Зангилан-Губадлинского избирательного округа. По окончанию голосования Асадли заявил о фальсификациях и представил материалы об этом в ЦИК. После выборов, в июле 2020 года, Асадли стал одним из основателей азербайджанкой партии "Возвышение", спустя год партия была зарегистрирована, сказал правозащитник.

В феврале 2020 года ОБСЕ заявила, что нарушения в ходе подсчета голосов на выборах в Азербайджане дают основания сомневаться в честности результатов. В состав наблюдательной миссии бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ для наблюдения за выборами в Азербайджане вошли 380 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Азербайджана-2020".

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