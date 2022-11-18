Азербайджанскому оппозиционеру запрещен выезд из страны

18 ноября 2022, 23:25

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Председатель азербайджанской партии "Возвышение" Анар Асадли счел политически мотивированным запрет на выезд из страны. В МВД объяснили ограничение права с расследованием против Асадли по жалобам двух граждан.

Анар Асадли сообщил, что сегодня ему не позволили выехать из страны. "Я по делам собирался вылететь в Анкару. Но на пограничном посту в Бакинском аэропорту меня не пропустили на рейс. Мне сказали, что по запросу МВД я не могу покидать страну", - рассказал Асадли корреспонденту "Кавказского узла"

В пресс-службе МВД корреспонденту "Кавказского узла" подтвердили, что в отношении Асадли действительно есть решение о запрете на выезд из страны. "В отношении него проводится расследование на основе жалоб двух граждан. Они заявили полиции, что он (Анар Асадли) мошенническим путем присвоил их деньги на сумму 150 и 10 тысяч долларов", - отметили в МВД.

Асадли заявил о необоснованности этих утверждений. "Против меня нет никакого уголовного дела, судебного решения. Если я присвоил чьи-то деньги, то почему мне не предъявили обвинения? Это политический заказ, связанной нашей партийной деятельностью", - сказал Асадли. Он отметил, что в ближайшие дни выступит с заявлением о мотивах давления на него.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов сказал корреспонденту "Кавказского узла", что на внеочередных парламентских выборах 2020 года Асадли баллотировался в депутаты от Зангилан-Губадлинского избирательного округа. По окончанию голосования Асадли заявил о фальсификациях и представил материалы об этом в ЦИК.

В феврале 2020 года ОБСЕ заявила, что нарушения в ходе подсчета голосов на выборах в Азербайджане дают основания сомневаться в честности результатов. В состав наблюдательной миссии БДИПЧ ОБСЕ для наблюдения за выборами в Азербайджане вошли 380 человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о внеочередных выборах в парламент Азербайджана-2020".

После выборов, в июле 2020 года, Асадли стал одним из основателей азербайджанкой партии "Возвышение", спустя год партия была зарегистрирована, сказал правозащитник.

"Вообще в Азербайджане есть практика необоснованных запретов на выезд из страны в отношении критиков власти – политиков, журналистов, активистов. Возможно в случае с Асадли имеет также какой-то субъективный подход", - сказал Гасанов.

Как писал "Кавказский узел", в марте следователи запретили члену оппозиционной партии Саадат Джахангир выехать из Азербайджана для лечения за границей, объяснив это тем, что она свидетель по уголовному делу. Такой запрет неправомерен, но в Азербайджане он используется против оппозиционеров и критиков власти, указали юрист и правозащитник. Джахангир известна как активистка партии ПНФА, а также сотрудница газеты "Азадлыг", где она писала на темы культуры и политической публицистики. С сентября 2016 года газета приостановила печатный выпуск, а в онлайн-версии больше публикует новостные тексты

С запретом на выезд из Азербайджана столкнулась также журналист-фрилансер Севиндж Вагифгызы. В течение четырех лет она была ограничена в праве на выезд из Азербайджана в связи с уголовным делом, по которому допрашивалась в качестве свидетеля. В мае 2020 года правительство Азербайджана после решения ЕСПЧ признало нарушение свободы передвижения Вагифгызы и обязалось выплатить ей компенсацию в размере 5 тысяч евро. В январе этого года судебные приставы инициировали новый запрет на выезд Вагифгызы. 14 февраля суд встал на ее сторону, не удовлетворив просьбу приставов.

С аналогичным запретом ранее столкнулась и журналистка Хадиджа Исмайлова, известная расследованиями на тему коррупции в стране.

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