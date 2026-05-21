Скученность в тюрьмах Азербайджана связана с жесткими решениями судов

Азербайджан входит в число стран Совета Европы с одним из самых высоких уровней заключенных к числу жителей, а заполняемостью тюрем близка к критической, отмечается в ежегодном отчете Совета «Тюрьмы и заключенные в Европе» за 2025 год. К переполненности тюрем приводят жесткие решения судов и фактически не работающая система УДО, указали правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Акт амнистии, вступивший в силу в декабре 2025 года, по состоянию на 31 марта был применен к 18 203 людям, сообщило 3 апреля министерство юстиции Азербайджана. По данным ведомства, 5 310 человек были освобождены от дальнейшего отбывания наказания в местах лишения свободы, а еще 10 226 - от наказаний, не связанных с тюремным заключением. Кроме того, 2 648 осужденным сроки лишения свободы были сокращены на шесть месяцев.

15 декабря 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев внес в парламент Акт об амнистии. Инициатива приурочена к объявленному в 2025 году в Азербайджане "Году Конституции и суверенитета" и восстановлению суверенитета страны над всей ее территорией, заявили власти. Парламент принял соответствующий закон. Местные активисты приветствовали инициативу об амнистии, однако отметили, что она не решит проблему политзаключенных.

Совет Европы (СЕ) 19 мая обнародовал отчет «Тюрьмы и заключенные в Европе» за 2025 год, в котором приводятся статистические данные о пенитенциарных системах стран континента. Азербайджан в списке оказался в числе лидеров по удельному весу заключенных к общей численности населения.

Согласно документу, по состоянию на 31 января 2025 года в пенитенциарных учреждениях Азербайджана на каждые 100 000 жителей страны приходился 271 заключенный. Абсолютным лидером по этому показателю остается Турция (458 заключенных на 100 000 человек). В первую пятерку также вошли Молдова (245), Грузия (232) и Венгрия (206).

Авторы доклада констатируют, что переполненность тюрем в Европе приобретает характер системного кризиса. При этом, в Азербайджане уровень заполняемости тюрем оценивается как «близкий к критическому» — на 100 мест приходится 98 заключенных.

Исследование выявило ряд специфических особенностей пенитенциарной системы Азербайджана на фоне общеевропейских тенденций. Так, в Азербайджане доля иностранцев среди заключенных составляет всего 2,2%, что является одним из самых низких показателей в Совете Европы, меньше только - в Румынии (1,1%) и Молдове (1,9%). Для сравнения, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в тюрьмах составляет 78% и 73% соответственно.

Низкие показатели в Азербайджане и по численности женщин в тюрьмах. Так, на долю женщин в Азербайджане приходится 3,1% от общего числа заключенных (более низкие показатели зафиксированы только в Албании, Армении и Черногории, примеч. – авторов доклада), в то время как, в среднем по Европе этот показатель вырос за год с 4,8% до 5,2%.

Среди основных вызовов для европейской пенитенциарной системы эксперты называют старение тюремного населения — доля заключенных старше 65 лет за последние пять лет выросла до 2,9%, что создает дополнительную нагрузку на секторы здравоохранения и соцобеспечения. В структуре правонарушений по всей Европе лидируют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (17,3%), и кражи (12,1%). Примерно треть от общего числа осужденных отбывают наказание за преступления насильственного характера.

Комментируя исследование Совета Европы, азербайджанский юрист, член коллегии адвокатов страны Джавад Джавадов отметил, что в указанной статистике вероятно не был учтен последний Акт амнистии, исполнение которого пришлось в основном на январь-апрель 2026 года и по данным Министерства юстиции более пяти тысяч человек были освобождены от наказания в виде лишения свободы.

«Но даже с учетом этого, в Азербайджане уровень численности заключенных остается очень высоким. Проблема не может быть решена только амнистиями или разовыми гуманитарными актами - помилованиями. Даже на фоне столь масштабной амнистии страна остаётся в числе лидеров Европы по числу заключённых. Это свидетельствует о системной проблеме уголовной политики, судебной практики и подхода к лишению свободы. Одной из основных причин является предпочтение судами наказания в виде реального лишения свободы и меры пресечения в виде заключения под стражу, хотя арест должен быть самой крайней мерой. На практике же он часто становится основным инструментом в досудебном преследовании обвиняемых», - сказал Джавадов корреспонденту «Кавказского узла».

Еще одной причиной переполненности тюрем эксперт назвал очень ограниченное использование института условно-досрочного освобождения.

«В этой сфере сформировался многоуровневый контроль: позиция учреждения исполнения наказаний, необходимость заключения различных инстанций, неформальные согласования ( с вышестоящими органами - прим. "Кавказского узла") и дополнительный прокурорский надзор. В результате даже при наступлении формального срока условного освобождения, человек часто не выходит на свободу. Таким образом, институт условно-досрочного освобождения не становится действенным механизмом снижения числа заключённых и разгрузки пенитенциарной системы», - сказал Джавадов.

Он считает, что переполненность тюрем в Азербайджане является системной проблемой, влияющей на условия содержания. По его словам, международные рекомендации делают акцент на расширении альтернатив лишению свободы и развитии механизмов досрочного освобождения, а не на разовых амнистиях.

На взгляд Джавадова, без изменения судебной практики и подхода к наказаниям снизить уровень переполненности тюрем в стране будет сложно.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает, что приговоры к тюремным срокам, хотя предусмотрены и альтернативные виды наказаний, создают скученность в местах заключения и перегружают пенитенциарную систему, что создает проблемы как для заключенных, так и персонала.

«В пенитенциарных учреждениях, в особенности СИЗО, часто не хватает мест, камеры перенаселены, люди спят по очереди. Это приводит к росту заболеваний и с медицинским обслуживанием пенитенциарная система также не справляется. Большое число заключенных создает трудности и в конвоированиях и этапированиях в суды и другие учреждения из-за нехватки транспортных средств, недостаточности персонала», - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла».

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.