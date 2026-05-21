13:41, 21 мая 2026

Скученность в тюрьмах Азербайджана связана с жесткими решениями судов

Заключенный в тюремной камере. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Азербайджан входит в число стран Совета Европы с одним из самых высоких уровней заключенных к числу жителей, а  заполняемостью тюрем близка к критической,  отмечается в ежегодном отчете  Совета «Тюрьмы и заключенные в Европе» за 2025 год. К переполненности тюрем приводят жесткие решения судов и фактически не работающая система УДО, указали правозащитники. 

Как писал "Кавказский узел", Акт амнистии, вступивший в силу в декабре 2025 года, по состоянию на 31 марта был применен к 18 203 людям, сообщило 3 апреля министерство юстиции Азербайджана.  По данным ведомства, 5 310 человек были освобождены от дальнейшего отбывания наказания в местах лишения свободы, а еще 10 226 - от наказаний, не связанных с тюремным заключением. Кроме того, 2 648 осужденным сроки лишения свободы были сокращены на шесть месяцев.

15 декабря 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев внес в парламент Акт об амнистии. Инициатива приурочена к объявленному в 2025 году в Азербайджане "Году Конституции и суверенитета" и восстановлению суверенитета страны над всей ее территорией, заявили власти. Парламент принял соответствующий закон. Местные активисты приветствовали инициативу об амнистии, однако отметили, что она не решит проблему политзаключенных.

В Азербайджане уровень заполняемости тюрем оценивается как «близкий к критическому»

Совет Европы (СЕ) 19 мая обнародовал отчет «Тюрьмы и заключенные в Европе» за 2025 год, в котором приводятся статистические данные о пенитенциарных системах стран континента. Азербайджан в списке оказался в числе лидеров по удельному весу заключенных к общей численности населения.

Согласно документу, по состоянию на 31 января 2025 года в пенитенциарных учреждениях Азербайджана на каждые 100 000 жителей страны приходился 271 заключенный. Абсолютным лидером по этому показателю остается Турция (458 заключенных на 100 000 человек). В первую пятерку также вошли Молдова (245), Грузия (232) и Венгрия (206).

Авторы доклада констатируют, что переполненность тюрем в Европе приобретает характер системного кризиса. При этом, в Азербайджане уровень заполняемости тюрем оценивается как «близкий к критическому» — на 100 мест приходится 98 заключенных.

Исследование выявило ряд специфических особенностей пенитенциарной системы Азербайджана на фоне общеевропейских тенденций. Так, в Азербайджане доля иностранцев среди заключенных составляет всего 2,2%, что является одним из самых низких показателей в Совете Европы, меньше только - в Румынии (1,1%) и Молдове (1,9%). Для сравнения, в Люксембурге и Швейцарии доля иностранцев в тюрьмах составляет 78% и 73% соответственно.

Низкие показатели в Азербайджане и по численности женщин в тюрьмах. Так, на долю женщин в Азербайджане приходится 3,1% от общего числа заключенных (более низкие показатели зафиксированы только в Албании, Армении и Черногории, примеч. – авторов доклада), в то время как, в среднем по Европе этот показатель вырос за год с 4,8% до 5,2%.

Среди основных вызовов для европейской пенитенциарной системы эксперты называют старение тюремного населения — доля заключенных старше 65 лет за последние пять лет выросла до 2,9%, что создает дополнительную нагрузку на секторы здравоохранения и соцобеспечения. В структуре правонарушений по всей Европе лидируют преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (17,3%), и кражи (12,1%). Примерно треть от общего числа осужденных отбывают наказание за преступления насильственного характера.

Правозащитники связали проблему с особенностями судебной практики в Азербайджане

 Комментируя исследование Совета Европы, азербайджанский юрист, член коллегии адвокатов страны Джавад Джавадов отметил, что в указанной статистике вероятно не был учтен последний Акт амнистии,  исполнение которого пришлось в основном на январь-апрель 2026 года  и по данным Министерства юстиции более пяти тысяч человек были освобождены от наказания в виде лишения свободы.

«Но даже с учетом этого, в Азербайджане уровень численности заключенных остается очень высоким. Проблема не может быть решена только амнистиями или разовыми гуманитарными актами - помилованиями. Даже на фоне столь масштабной амнистии страна остаётся в числе лидеров Европы по числу заключённых. Это свидетельствует о системной проблеме уголовной политики, судебной практики и подхода к лишению свободы. Одной из основных причин является предпочтение судами  наказания в виде реального лишения свободы и меры пресечения в виде заключения под стражу, хотя арест должен быть самой крайней мерой. На практике же он часто становится основным инструментом в досудебном преследовании обвиняемых», - сказал Джавадов корреспонденту «Кавказского узла».

Еще одной причиной переполненности тюрем эксперт назвал очень ограниченное использование института условно-досрочного освобождения.

«В этой сфере сформировался многоуровневый контроль: позиция учреждения исполнения наказаний, необходимость заключения различных инстанций, неформальные согласования ( с вышестоящими органами - прим. "Кавказского узла") и дополнительный прокурорский надзор. В результате даже при наступлении формального срока условного освобождения, человек часто не выходит на свободу. Таким образом, институт условно-досрочного освобождения не становится действенным механизмом снижения числа заключённых и разгрузки пенитенциарной системы», - сказал Джавадов.

Он считает, что переполненность тюрем в Азербайджане является системной проблемой, влияющей на условия содержания. По его словам, международные рекомендации делают акцент на расширении альтернатив лишению свободы и развитии механизмов досрочного освобождения, а не на разовых амнистиях.

На взгляд Джавадова, без изменения судебной практики и подхода к наказаниям снизить уровень переполненности тюрем в стране будет сложно.

Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов также считает, что приговоры к тюремным срокам, хотя предусмотрены и альтернативные виды наказаний, создают скученность в местах заключения и перегружают пенитенциарную систему, что создает проблемы как для заключенных, так и персонала.

«В пенитенциарных учреждениях, в особенности СИЗО, часто не хватает мест, камеры перенаселены, люди спят по очереди. Это приводит к росту заболеваний и с медицинским обслуживанием пенитенциарная система также не справляется. Большое число заключенных создает трудности и в конвоированиях и этапированиях в суды и другие учреждения из-за нехватки транспортных средств, недостаточности персонала», - сказал правозащитник корреспонденту "Кавказского узла».  

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

