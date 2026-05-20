17:48, 20 мая 2026

Три жителя Чечни осуждены на длительные сроки за участие в банде

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Южный окружной военный суд приговорил троих жителей Чечни к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы за создание в регионе вооруженной банды для борьбы с представителями власти и вербовку местных жителей

По версии следствия и суда, в мае 2024 года Хамид Мусаев в целях создания незаконного вооруженного формирования объединился со своим братом Халидом Мусаевым и односельчанином Арсамирзаевым, которые согласились участвовать в формировании. Тогда же Хамид Мусаев и Арсамирзаев уговорами и убеждениями склоняли к участию своих односельчан.

Суд подчеркнул, что обвиняемые создали банду на фоне убеждений о необходимости ведения вооруженной борьбы с представителями федеральной и региональной власти на территории Чечни. На перечисленные от участников банды деньги купили оружие, которое хранили в тайнике до задержания силовиками, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

"Фигуранты получили сроки в зависимости от степени участия в преступлении. Приговор в законную силу не вступил", - цитирует пресс-службу суда агентство.

В сообщении суда не уточнено, по каким статьям были осуждены жители Чечни и к каким срокам были приговорены соответственно, отметив лишь, что они были приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет.

"Кавказский узел" также писал, что житель Чечни, Рамзан Исмаилов был обвинен в вербовке для участия в террористической организации или оказании помощи боевикам, включая финансирование терроризма. Ранее о похищении Исмаилова сообщили оппоненты чеченских властей.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
