Три жителя Чечни осуждены на длительные сроки за участие в банде

Южный окружной военный суд приговорил троих жителей Чечни к срокам от 8 до 15 лет лишения свободы за создание в регионе вооруженной банды для борьбы с представителями власти и вербовку местных жителей

По версии следствия и суда, в мае 2024 года Хамид Мусаев в целях создания незаконного вооруженного формирования объединился со своим братом Халидом Мусаевым и односельчанином Арсамирзаевым, которые согласились участвовать в формировании. Тогда же Хамид Мусаев и Арсамирзаев уговорами и убеждениями склоняли к участию своих односельчан.

Суд подчеркнул, что обвиняемые создали банду на фоне убеждений о необходимости ведения вооруженной борьбы с представителями федеральной и региональной власти на территории Чечни. На перечисленные от участников банды деньги купили оружие, которое хранили в тайнике до задержания силовиками, сообщило сегодня ТАСС со ссылкой на пресс-службу Южного окружного военного суда.

"Фигуранты получили сроки в зависимости от степени участия в преступлении. Приговор в законную силу не вступил", - цитирует пресс-службу суда агентство.

В сообщении суда не уточнено, по каким статьям были осуждены жители Чечни и к каким срокам были приговорены соответственно, отметив лишь, что они были приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 15 лет.

"Кавказский узел" также писал, что житель Чечни, Рамзан Исмаилов был обвинен в вербовке для участия в террористической организации или оказании помощи боевикам, включая финансирование терроризма. Ранее о похищении Исмаилова сообщили оппоненты чеченских властей.