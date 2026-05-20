Два бойца из Дагестана убиты в зоне СВО
Гамза Гамзаев и Рамазан Курбанисмаилов убиты в военной операции. С ее начала официально признаны убитыми как минимум 1945 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", к 18 мая были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1943 бойцов из Дагестана.
В селе Рича, на базе Ричинской школы открыта мемориальная плита в память о выпускнике школы — Гамзе Гамзаеве, убитом в ходе военной операции, сообщила сегодня администрация Агульского района в своем Telegram-канале. Ему был 21 год, следует из информации на мемориальной доске.
Ранее в этой же школе была открыта мемориальная доска Рамазану Курбанисмаилову, также убитому в зоне СВО.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1945 бойцов из Дагестана.
В мае 2025 года было названо имя еще одного убитого на Украине выходца из Агульского района Дагестана, Муслима Карурова.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Напомним, Дагестан занимает первое место среди регионов СКФО и ЮФО по числу убитых в военной операции, чьи имена официально обнародовали власти. Глава Дагестана Сергей Меликов в феврале 2022 года первым из представителей власти заявил о том, что на Украине убит российский военный - офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.
