Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов

20 мая 2024, 15:19

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21 мая 1864 года по старому стилю (2 июня по новому) в горном ауле Кбаада (ныне – Красная Поляна) состоялся торжественный молебен и парад русских войск в честь победы над горскими народами. Для царского правительства этот день официально ознаменовал окончание затянувшейся более чем на столетие кровопролитной Кавказской войны и утверждение полного владычества России на Кавказе. Для адыго-абхазских народов, населявших Западный Кавказ, 21 мая стало днем памяти и скорби, отмечавшим дату изгнания сотен тысяч горцев с родной земли, насильственную депортацию в Турцию, гибель, а порой и полное исчезновение целых народов.

Покорение Западного Кавказа

Театр военных действий переместился с Восточного Кавказа на Западный после подавления движения имама Шамиля в 1859 году. Справившись с очагом сопротивления в Дагестане и Чечне, царское правительство, располагая значительными военными силами, продолжило наступление на черкесов – адыго-абхазские народы, жившие на склонах Главного Кавказского хребта. Здесь русские генералы еще более последовательно проводили ту самую печально знаменитую политику генерала Ермолова, "огнем и мечом" каравшего непокорных горцев – "хищников и разбойников" .

Идейными организаторами и проводниками плана военной колонизации, принятого Александром II, стали кавказский наместник князь Александр Барятинский и генерал Николай Евдокимов, назначенный в 1860 году командующим войсками на Западном фронте .

Генерал Евдокимов опирался как на регулярные армейские части, так и на отряды Кубанского казачьего войска, которые вместо проведения признанных бесполезными карательных экспедиций занимались прокладкой дорог, вырубали просеки, строили оборонительные линии и сооружали крепости, основывали казачьи станицы на захваченных территориях для закрепления русского присутствия . Таким образом они постепенно вытесняли горцев с родных мест, вынуждая их либо переселиться на равнину, либо навсегда выехать в Турцию .

"Туземное население, теснимое со всех сторон, устремилось в трудно доступные ущелья гор, но и там не могло удержаться. Война шла с неумолимой суровостью. Черкесские аулы выжигались сотнями. Посевы их истреблялись или вытаптывались лошадьми, а жители, изъявлявшие покорность, выселялись на плоскость [равнину] под управление наших приставов, непокорные же отправлялись на берег моря для переселения в Турцию", – так описывал это время известный русский историк-кавказовед Евгений Фелицын .

За период 1860 - 1864 годов русские войска разграбили и сожгли не менее 350 аулов в ее западных районах и не менее 150 аулов в центральных районах Черкесии .

Типичны такие воспоминания участников этих экспедиций: "Прежде чем запылало несколько саклей от гранат и ракет, казаки были уже за палисадом и началась резня. Испуганные неожиданностью нападения, и притом спросонья, горцы метались как угорелые, однако, скоро опомнясь, дрались и отбивались отчаянно. В час времени все уже было кончено для аула и его жителей" .

Историк Наима Нефляшева пишет: "Для черкесов трагедия 1864 года стала началом демографической и культурной катастрофы, численность черкесского населения на исторической родине после окончания Кавказской войны составила 5-6%. Обезлюдели когда-то плодоносящие земли, и о том, что здесь когда-то кипела жизнь, говорят только топонимы - Джубга, Псезуапсе, Шахэ, Джанкой, Анапа и... сотни других" .

В сентябре 1861 года на Западный Кавказ прибыл Александр II, к которому обратилась делегация черкесских старшин, просившая прекратить захват тех мест, где родились и жили их отцы и деды. На их обращение император заявил: "Я даю месячный срок – должны решить: желают ли они переселяться на Кубань... или же пусть переселяются в Турцию" .

В мае 1862 года было принято положение о заселении предгорий западной части Кавказского хребта кубанскими казаками и другими переселенцами из России . К концу 1863 года о своей покорности заявили почти что все черкесские народы, но большинство из них все же решило переселиться в Турцию.

Как писал в 1864 году начальник штаба Кавказской армии Кравцов, "на северном склоне западной части Кавказских гор не осталось ни одного горца. Южный склон, вплоть до морского берега (побережья) от Новороссийской бухты до Туапсе, совершенно очищен от всякого населения" .

Парад в Кбааде

19 мая 1864 года у абхазского джигетского аула медозюев Кбаада (Губаадвы; совр. Красная поляна) , в верховьях реки Мзымты, встретились, не встречая никакого сопротивления со стороны горцев, три отряда русских войск: Малолабинский отряд генерал-майора Павла Христофоровича Граббе, Псхувский отряд генерал-майора Павла Николаевича Шатилова, Даховский отряд генерал-майора Василия Александровича Геймана. На следующий день к ним присоединился ахчипсхувский отряд под командованием генерал-лейтенанта Дмитрия Ивановича Святополк-Мирского.

Об обстоятельствах этого события мы знаем лишь по воспоминаниям непосредственных участников – офицеров русской армии, черкесские свидетельства, если они и были, до нашего времени не сохранились.

По решению нового кавказского наместника великого княза Михаила Николаевича в Кбааде было решено провести торжественный молебен и парад русских войск, которые отмечали окончание Кавказской войны.

Вот как рассказывал об этих событиях капитан, а позже генерал Сергей Михайлович Духовской :

20-го мая, по утру, три отряда, собравшиеся накануне на урочище Кбаада, перешли на новые места; они разбила свои лагеря так, чтобы оставить в середине просторное место для молебствия и для ставки главнокомандующего армиею. К вечеру того дня прибыл и четвертый, ахчипсхувский отряд, и, впереди его, Его Императорское Высочество со свитою. Тотчас по прибытии. Великий Князь объехал войска даховского, мало-лабинского и псхувского отрядов. На следующий день, 21-го мая, глухое урочище Кбаада с полного утра закипело жизнью. Войска чистились и одевались, готовились к параду; то туда, то сюда сновали адъютанты и офицеры за приказанием: задолго до назначенного срока отовсюду сходились к месту молебствия линейные унтер-офицеры: им еще накануне указаны места, и они боялись, чтобы как-нибудь не сбиться. В большую диковинку были в ту пору войскам, в особенности Кубанской области, смотры и наряды. В походе и в деле они видели себя дома, а тут густились, не знали, как и за что взяться. Небо было сумрачно: густые серые тучи беспрестанно закрывали снеговые вершины громадных хребтов, которые как ширмы со всех сторон окружали котловину урочища; точно будто горам этим тяжело было смотреть на рать, одолевшую их. Временами падал то крупный, то мелкий дождь; только к концу торжества показалось солнце, и погода разгулялась. В одиннадцатом часу тронулись батальоны. Войска даховского отряда заняли западный фас большого каре. В чистых, опрятных мундирах, с белыми как снег чехлами на шапках, с распущенными знаменами, они имели вид красивый и стройный. Северный фас каре; занял мало-лабинский отряд, восточный – псхувский, южный – ахчипсхувский. Аналой поставлен в середине, на высоком кургане. Начался церковный парад. Пробили, по обыкновению, на молитву и вышли вперед знамена. Батальоны, сотни казаков, дружины грузинов и мингрельцев и все, что было вокруг, обнажило головы: только кое-где команды туземной милиции да пришедшие посмотреть любопытные джигеты и ахчипсхувцы, оставались в своих высоких папахах. Несколько священников в ризах, возле аналоя, развевающиеся наклоненные знамена, Великий Князь главнокомандующий и пять, шесть генералов на верху кургана, да многочисленная толпа офицеров и с ними вновь награжденные георгиевские кавалеры вокруг возвышения, а далее со всех сторон стройный густые колонны со сверкающими штыками и непокрытыми головами – все это образовывало груду, достойную того, чтобы вид ее оставался бессмертным, на вечные времена. Запели "Тебе Бога хвалим", и в окрестных горах раздались выстрел за выстрелом; отдаваясь тысячами эхо, каждый из них обращался в продолжительный громовый раскат. По окончании службы, священники окропили ряды батальонов святою водою; знамена, при звуках барабанов и музыки, отнесены по местам. Его Высочество объехал войска, благодарил всех за совершенное "трудное и великое дело", и затем начался церемониальный марш. Нечего греха таить: глаз привычный к безукоризненным гвардейским парадам, здесь много на чем мог бы остановиться. Сколько ни хлопотали начальники, солдаты суетились, старались и, разумеется, тем портили дело. Нередко старые, храбрейшие, известные своею неустрашимостью воины, тут и смотрят как-то пытливо и выступают робко, словно барышни. Равнение, разумеется, местами прихрамывало; случалось даже, от излишнего рвения, сбивались с ноги. Но не в том было дело. Горы, ущелья и пропасти, куда ни оглянешься, уже все были наши и от изъяна в параде не придут назад горцы, не возьмут назад своих диких трущоб. Все батальоны удостоены громкого великокняжеского "спасибо!" и долго потом солдаты одни перед другими кичились: нам, мол, сказали "отлично" и прибавили "молодцы", а вам просто "славно, ребята". В штaбе даховского отряда, между прочими чинами, на этот раз случился офицер прусской службы. - Вам, может быть, странно, после ваших молодых и красивых, обученных до совершенства солдат, смотреть на наш незатейливый парад? спрашивали его. - Напротив - отвечал он - я с особенно приятным чувством смотрю на это сборище войск не показных, не парадных. Это воины, истинные кавказские воины, собрались отпраздновать вместе свою победу.

Уже во второй половине дня Даховский отряд покинул урочище Кбаада, выступив вниз по Мзымте к берегу моря и далее направившись к Сочи. На следующий день из Кбаады ушли и другие отряды русской армии.

Проведение парада царских войск в Кбааде было особенно символичным, поскольку это урочище почиталась у черкесов как священное место. В центре большой поляны, где стоял лагерь русских войск, росли две большие священные пихты . Одну из них действительно можно увидеть на фотографии 1864 года. Впоследствии эти деревья срубили поселившиеся здесь греки, чтобы "надрать из них драни для изб" .

Другой достопримечательностью Кбаады считался громадный бук, на котором великий Князь Михаил Николаевич вырезал свои инициалы и дату – "21 мая 1864 г.". В 1911 году автор путеводителя по этим местам Сергей Дороватовский отмечал: "надпись окружена лавровым венком и увенчана короной. Этот бук сохранился до сих пор, а черкесская культура – погибла".

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