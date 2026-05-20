Занятия в школах Невинномысска отменены из-за воздушной атаки

В связи с атакой беспилотников власти объявили об отмене занятий в школах Невинномысска.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью атака беспилотников произошла в промышленной зоне Невинномысска. По данным властей, дроны были сбиты. Утром новая атака беспилотников произошла в промзоне Невинномысска.

Промзона Невинномысска регулярно упоминается в сообщениях об атаках беспилотников. В результате налетов там фиксировались повреждения зданий и автомобилей, возгорание складских помещений, а 14 июня 2025 года в результате атаки в промзоне Невинномысска был ранен человек.

В школах Невинномысска отменены занятия в связи с атакой беспилотников. Об этом глава города Михаил Миненков сообщил в своем канале в мессенджере "Макс", пишет РБК.

"Всех прошу быть в укрытии, дома, не подходить к окнам. Идет противовоздушный бой! Ждем команды! В школу не идем!" – цитирует Миненкова "Коммерсант".

Напомним, 14 января в связи с атакой БПЛА в промзоне на окраине Невинномысска городские власти перевели школьников на дистанционное обучение.

Регулярные атаки беспилотников также происходят в Таганроге Ростовской области, где расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева. 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.