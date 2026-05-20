11:06, 20 мая 2026

Занятия в школах Невинномысска отменены из-за воздушной атаки

Невинномысск. Фото: https://nevadm.ru/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В связи с атакой беспилотников власти объявили об отмене занятий в школах Невинномысска.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью атака беспилотников произошла в промышленной зоне Невинномысска. По данным властей, дроны были сбиты. Утром новая атака беспилотников произошла в промзоне Невинномысска.

Промзона Невинномысска регулярно упоминается в сообщениях об атаках беспилотников. В результате налетов там фиксировались повреждения зданий и автомобилей, возгорание складских помещений, а 14 июня 2025 года в результате атаки в промзоне Невинномысска был ранен человек.

В школах Невинномысска отменены занятия в связи с атакой беспилотников. Об этом глава города Михаил Миненков сообщил в своем канале в мессенджере "Макс", пишет РБК.

"Всех прошу быть в укрытии, дома, не подходить к окнам. Идет противовоздушный бой! Ждем команды! В школу не идем!" – цитирует Миненкова "Коммерсант".

Напомним, 14 января в связи с атакой БПЛА в промзоне на окраине Невинномысска городские власти перевели школьников на дистанционное обучение.

Регулярные атаки беспилотников также происходят в Таганроге Ростовской области, где расположен авиазавод (ТАНТК) имени Бериева. 19 апреля три человека пострадали при атаке БПЛА, территории авиазавода и парка были оцеплены. Пользователи Telegram тогда призвали эвакуировать предприятие за черту города ради безопасности жителей.

Согласно официальным данным, с ноября 2025 года в Таганроге в результате воздушных атак погибли по меньшей мере пять человек. В сообщениях об этих инцидентах упоминались адреса, расположенные неподалеку от ТАНТК имени Бериева.

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
