Школьники в Невинномысске переведены на дистанционное обучение
В результате удара беспилотников произошли пожары в промзоне на окраине Невинномысска. Городские власти в связи с воздушной атакой перевели школьников на дистанционное обучение.
Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате воздушной атаки произошли пожары в домах и на промышленном объекте в Ростове-на-Дону. Четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок, получили ранения и были госпитализированы. В областном центре открыт пункт временного размещения для жильцов поврежденного многоквартирного дома.
Произошло возгорание складского помещения на окраине
Атаке беспилотников подверглась промзона в Невинномысске, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. "В результате падения обломков БПЛА в Невинномысске произошло возгорание складского помещения на окраине города, загорелось несколько припаркованных легковых автомобилей. Пожарные расчеты на месте. Угрозы распространения огня нет", - написал он.
Для безопасности жителей администрация Невинномысска приняла решение об эвакуации в пункт временного размещения жильцов нескольких домов, отметил губернатор. "Рядом с ними упали обломки беспилотника. Обломки будут обследованы и обезврежены соответствующими службами. Угрозы для людей нет", - написал он.
Ни губернатор Ставрополья, ни глава Невинномысска не уточнили к 09.11 мск в своих телеграм-каналах, начато ли исполнение решения об эвакуации жильцов в ПВР.
Один из дронов упал около жилого дома на улице Баумана, сообщил в своем телеграм-канале глава Невинномысска Михаил Миненков. "Один из беспилотников упал в районе одного из домов по улице Баумана. Никто не пострадал, жертв и разрушений нет", - заявил он на видео, записанном вне помещения в темное время суток.
Все дети находятся дома, обучение будет организовано дистанционно
Позднее Миненков добавил обращение к родителям школьников. "Уважаемые родители, в период атаки БПЛА все дети находятся дома, обучение будет организовано дистанционно. Вся информация у классных руководителей и в родительских чатах", - уведомил он.
Чиновник пояснил, что "при объявлении атаки БПЛА обеспечивается дистанционное обучение" согласно постановлению губернатора от 17 апреля 2025 года № 197 "О некоторых мерах по организации деятельности образовательных организаций, расположенных на территории Ставропольского края при объявлении и отмене на территории Ставропольского края режима беспилотной опасности".
По состоянию на 09.11 мск, под публикациями главы города не размещено ни одного комментария, хотя возможность оставлять комментарии включена.
