07:21, 14 января 2026

Четыре человека ранены при воздушной атаке в Ростовской области

Беспилотники над городом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате воздушной атаки в Ростовской области получили ранения трое взрослых и дошкольник, их госпитализировали. В областном центре открыт пункт временного размещения для жильцов поврежденного многоквартирного дома.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в результате воздушной атаки произошли пожары в многоквартирных домах в Левенцовском микрорайоне и на промышленном объекте в западной части Ростова-на-Дону. О пострадавших представители властей не сообщали.

В результате воздушной атаки получили ранения четыре жителя Ростова-на-Дону и Мясниковского района, в том числе четырехлетний ребенок, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Юрий Слюсарь.

Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести

"Все четверо доставлены в ростовскую БСМП, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние пострадавших врачи оценивают как средней тяжести", - написал он.

Для жильцов поврежденного многоквартирного дома развёрнут пункт временного размещения, отчитался в своем телеграм-канале ростовский мэр Александр Скрябин. "В котором организованы спальные места, горячие напитки и питание. На базе администрации Советского района организована горячая линия. Тел. +7 863 222 07 23", - говорится в публикации.

Как и в предыдущих сообщениях, Слюсарь и Скрябин не уточнили, с применением беспилотников или других средств велась воздушная атака.

Беспилотники. Иллюстрация создана
10:58 31.12.2025
Выплаты автовладельцам за ущерб от атак БПЛА введены в Ростовской области
Власти Ростовской области определили порядок выплат компенсаций автовладельцам, чье имущество пострадало в результате атак беспилотников. Постановление предусматривает выплату до 500 тысяч рублей за поврежденный автомобиль и до миллиона за уничтоженный.

По состоянию на 07.19 мск, под публикацией Александра Скрябина размещено четыре комментария. "Адреса пострадавших домов можно опубликовать? Я нахожусь в другом городе, может, мой дом пострадал, и квартира горит. Левенцовский район - это размыто, и пишут, что домов пострадало несколько", - написала olga olga.

"Александр Скрябин, горячая линия Советского района игнорирует звонки. Наверное, в подвале! Адреса, пожалуйста, объектов", - попросила она в другом комментарии минуту спустя. "Чат дома, соседи вам в помощь", - посоветовала в ответ Олеся К.

"Какие дома пострадали? Не могу найти, у меня нет чата дома. Я не в городе сейчас", - написала Наталья Петрова.

В Ростовской области введен запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора региона.

Напомним, 13 января в Таганроге в результате атаки были повреждены восемь жилых домов, шесть автомобилей и два промышленных объекта. Власти пообещали помощь всем пострадавшим и ввели на этой территории локальный режим ЧС, который расширяет полномочия представителей властей для ликвидации последствий.

Вечером того же дня стало известно, что во время атаки БПЛА погибла женщина, которая работала уборщицей на одном из разрушенных объектов.

Автор: "Кавказский узел"

