Дошло до суда дело Лилии Федотовой
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Дело бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой рассмотрит Кировский районный суд Ростова-на-Дону.
Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили в феврале прошлого дело о превышении полномочий на замгубернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову. В начале апреля ее этапировали в Москву, 14 января оставили под стражей.
Дело бывшего министра финансов Ростовской области Лилии Федотовой поступило на рассмотрение суда, пишет 24 февраля "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов региона.
Дело Федотовой, которая обвиняется в превышении должностных полномочий при осуществлении финансово-кредитной политики области (пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ), рассмотрит Кировский районный суд Ростова-на-Дону, информирует РБК.
Напомним, что Федотова обвиняется в том, что необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 миллиардов рублей по ставке выше 6% годовых. Таким образом она нанесла бюджету региона ущерб на 1,9 миллиарда рублей, которые ушли на оплату процентов в 2020-2023 годах.
