Продлен арест бывшему министру финансов Ростовской области Федотовой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве оставил бывшего министра финансов Ростовской области Лилию Федотову, обвиняемую в превышении полномочий, под стражей до 3 февраля.

Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили в феврале прошлого дело о превышении полномочий на замгубернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову. в начале апреля ее этапировали в Москву.

Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замгубернатора - министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой, пишет 13 января РБК.

Арестованная в начале февраля прошлого Федотова пробудет под стражей до 3 февраля 2026 года, информирует "Коммерсант".

Напомним, что Федотова обвиняется в том, что необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 миллиардов рублей по ставке выше 6% годовых. Таким образом она нанесла бюджету региона ущерба на 1,9 миллиарда рублей, которые ушли на оплату процентов в 2020-2023 годах.