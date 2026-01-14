Продлен арест бывшему министру финансов Ростовской области Федотовой
Суд в Москве оставил бывшего министра финансов Ростовской области Лилию Федотову, обвиняемую в превышении полномочий, под стражей до 3 февраля.
Как писал "Кавказский узел", следователи возбудили в феврале прошлого дело о превышении полномочий на замгубернатора Ростовской области - министра финансов Лилию Федотову. в начале апреля ее этапировали в Москву.
Басманный суд Москвы продлил арест бывшему замгубернатора - министру финансов Ростовской области Лилии Федотовой, пишет 13 января РБК.
Арестованная в начале февраля прошлого Федотова пробудет под стражей до 3 февраля 2026 года, информирует "Коммерсант".
Напомним, что Федотова обвиняется в том, что необоснованно привлекла кредиты в коммерческом банке на сумму 12 миллиардов рублей по ставке выше 6% годовых. Таким образом она нанесла бюджету региона ущерба на 1,9 миллиарда рублей, которые ушли на оплату процентов в 2020-2023 годах.
